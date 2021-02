El curioso comentario de James sobre Mia Khalifa en Twitch

Después de estrenarse como 'streamer' en la plataforma Twtich hace unos días, el futbolista colombiano James Rodríguez continuó haciendo transmisiones mientras prueba algunos videojuegos.



Siguiendo el ejemplo de otros futbolistas como el argentino Sergio, 'el Kun' Agüero, James creó un espacio en el que puede interactuar más de cerca con los usuarios de esa plataforma y con sus fanáticos.



De hecho, y como es común en los eventos en vivo, el '10' de la Selección Colombia no se ha limitado a hablar de videojuegos y ha hecho todo tipo de comentarios, que a la postre se han vuelto tendencia.



Esto no es de extrañar, pues siempre que comienza a transmitir, entre 3.000 y 5.000 personas se conectan para verlo. Además, ya cuenta con más de 62.000 seguidores en su cuenta, que maneja el modesto avatar de 'Jamesr1222'.



En una transmisión que hizo el pasado 22 de febrero respondió algunas de las jocosas dudas de los fanáticos. Pero también se refirió a temas más serios como su posible convocatoria a las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.



Cuando un fanático le preguntó si participaría en los próximos encuentros él contestó: ""No sé, la verdad, porque el tema está súper complicado. Porque cuando uno se va, a la vuelta hay que hacer cuarentena de diez días. No sé el tema cómo lo van a manejar, pero saben que siempre quiero ir a la Selección", dijo, refiriéndose a las normas que tiene el Reino Unido para los viajeros internacionales. Esto, debido a que actualmente está jugando para el Everton, de Inglaterra.



Recientemente, volvió a aparecer en una nueva partida del videojuego ‘Call Of Duty: Warzone’, junto a su compañero Mateus Uribe, que actualmente milita en el F.C. Porto y a Braian Angola, jugador de la Selección de Baloncesto de Colombia. Entre otras curiosas escenas que dejó el evento virtual, hubo una breve conversación sobre la ex actriz porno Mia Khalifa.



Esto, después de leer un comentario que le hicieron. Él, entonces, contrapreguntó: "¿Esas quiénes son, hombre?". A lo que sus compañeros de transmisión respondieron con risas.



James también aprovechó para responder preguntas sobre su paso por Alemania y no dudó en advertir que su idioma es muy difícil. "El alemán sí era muy jodido. Yo llevaba dos años allá... entendía menos cada día", explicó. Y también dijo que se 'defendía' usando el inglés para comunicarse con sus compañeros.



Entretanto, Mateus Uribe señaló que entiende el portugués, pero que no se ha animado hablarlo, debido también a la gran variedad de acentos que se manejan.



