James Rodríguez es una de las figuras más reconocidas y seguidas del país. El jugador del Al-Rayyan, de la liga de Catar, tiene más de 49 millones de seguidores en redes sociales.



La vida del deportista siempre ha estado sometida al ojo público y a los fanáticos que admiran su carrera. Ha sido uno de los jugadores más importantes de la historia de Colombia, por lo que sus actuaciones fuera de la cancha también se convierten en noticia.



(Siga leyendo: ‘Epa Colombia’: así fue la aparición de su doble en ‘Sábados Felices’).

Por estos días James no ha estado jugando en el inicio de la liga catarí. Sobre su ausencia se dice que se debería a una lesión, aunque algunos afirman que el colombiano estaría buscando cambiar de equipo.



En medio de los rumores sobre su futuro deportivo, apareció muy alegre en un video de Instagram. La página de farándula ‘NotiFamoso’ compartió un momento íntimo en una celebración de Rodríguez.



James se mostró con un cóctel en su mano mientras interpretaba una canción del artista vallenato Diomedes Díaz. El tema era ‘Me deja el avión’, que el colombiano cantó a la perfección.



"Ay me importa un carajo que te hayas quedado con ese señor, yo sé que tú piensas que yo ando borracho y llorando por ti. Me da mucha pena tener que decirte que no ha sido así”, entonó el futbolista.



(Más: Carlos Giraldo reveló que está en una relación con un hombre casado).



Mientras tomaba y disfrutaba de la fiesta, grabó con su celular algunos de los momentos. Con él se encontraban David Ospina y Camilo Zúñiga, quienes también han estado con la Selección Colombia.



En redes sociales algunos internautas comentaron que James estaría “despechado” por Daniela Ospina, su exesposa y madre de Salomé, quien anunció su compromiso hace unos días con su novio Gabriel Coronel.

Facebook Twitter Linkedin

El colombiano aprovechó sus vacaciones para disfrutar con su hija Salomé en Miami. Foto: Instagram: @jamesrodriguez10

El compromiso de Daniela Ospina

La exesposa de James, con quien estuvo casado por seis años, confirmó que volverá al altar. La noticia sorprendió a algunos debido a que aún no lleva más de un año de relación con su prometido.



(También: Piqué se habría ido a vivir con su nueva novia en casa que compartió con Shakira).



A pesar del corto tiempo, Daniela y Gabriel Coronel ya habían hablado sobre sus planes para casarse y formar una familia. El actor venezolano de 35 años le pidió matrimonio en Miami, la ciudad donde ambos residen.



Días antes del anuncio, los internautas ya sospechaban que la pareja se había comprometido. Ospina había estado luciendo un lujoso anillo en una de sus manos, que parecía una argolla de compromiso.

Más noticias

Ganan la lotería siendo pareja, pero se separan y la novia lo deja sin dinero

Cazzu y 'Lali' Esposito se dan apasionado beso en pleno concierto

Natalia París y la propuesta indecente que recibió por parte de un famoso

Yailin, ‘La más Viral’: este es el nuevo retoque estético de la cantante

‘La Jesuu’: la tajante respuesta a una internauta que la tildó de ‘asquerosa’

Tendencias EL TIEMPO