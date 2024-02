James Gunn revela primera foto del elenco de 'Superman: Legacy'

En una emocionante revelación para los fanáticos de los superhéroes, James Gunn, el renombrado cineasta estadounidense, ha compartido la primera fotografía del elenco que dará vida a los personajes en 'Superman: Legacy', la nueva película de DC Studios centrada en el icónico Hombre de Acero.

Como presidente de DC Studios, Gunn se encuentra al frente de esta producción que promete capturar la esencia del superhéroe más emblemático del universo de DC Comics.



Esta anticipada entrega, cuyo rodaje está a punto de comenzar, tiene previsto su estreno en julio de 2025, marcando un hito en la saga de Superman.

Un vistazo al futuro: elenco y preparativos



La imagen, difundida por el propio Gunn a través de su cuenta de Instagram, ofrece un primer vistazo al equipo de actores seleccionados para dar vida a este proyecto.

La publicación del director llegó tras una sesión de lectura del guion, un momento crucial en la preproducción de cualquier película. "Después de la lectura del guion con el elenco de #Superman. Eve, Mr. Terrific, Superman/Clark, Otis, Lex, el productor Peter Safran, Jimmy, Metamorpho, Lois, Hawkgirl, yo, Guy y The Engineer, ¡todos juntos por primera vez! Qué hermoso día", expresó Gunn, compartiendo su entusiasmo por el proyecto y la sinergia del equipo.

Entre las estrellas destacadas en la foto se encuentran David Corensweet, quien asumirá el papel de Superman, y Rachel Brosnahan, que interpretará a Lois Lane, la intrépida periodista y amor del superhéroe.

El elenco se complementa con talentos como Nicholas Hoult en el papel de Lex Luthor, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Nathan Fillion en el papel de Green Lantern, y Edi Gathegi como Mr. Terrific.



La actriz peruana Isabella Merced, conocida por su versatilidad y carisma, dará vida a Hawkgirl, mientras que Anthony Carrigan y María Gabriela de Faría se suman como Metamorpho y The Engineer, respectivamente.

Isabella Merced, además, ha compartido su entusiasmo y preparativos para el papel en una entrevista con una radio local, donde mencionó que comenzará a filmar sus escenas para 'Superman: Legacy' tras concluir el primer episodio de la segunda temporada de 'The Last of Us', un proyecto que también ha generado gran expectación.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de El Comercio, y contó con la revisión de un periodista y un editor.