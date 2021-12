El actor James Franco, conocido por participar en las películas de ‘El hombre araña’ (2002) (2007) y ganar un Globo de Oro a mejor actor en ‘The Disaster Artist’, admitió que tuvo relaciones sexuales con estudiantes y que luchó contra una fuerte adicción al sexo.

Este miércoles, 22 de diciembre, The Jess Cagle de SiriusXM publicó unos pequeños fragmentos del podcast en el que participó James Franco. Durante el programa, el artista realizó varias confesiones.



Las acusaciones

En 2019, el actor había sido acusado por varios de sus exalumnos de la escuela Studio 4 en los Ángeles, lugar fundado por él mismo y en donde impartió clases desde 2014.



Ellos alegaban que Franco los empujó a realizar escenas cada vez más sexuales y de explotación frente a la cámara.



Según medios locales, el artista llegó a un acuerdo y a principios de este año tuvo que pagar 2.2 millones de dólares (casi 8 mil millones de pesos).



Los demandantes acusaron no solo a Franco sino a sus socios de "sexualizar su poder como maestros y empleadores al dejar pasar la oportunidad de roles en sus proyectos".

‘Admito que me acosté con estudiantes’: la confesión

En el mencionado programa, Franco dijo que tenía relaciones sexuales con estudiantes mientras enseñaba.



“Admito que me acosté con estudiantes”, le dijo Franco al presentador Jess Cagle en el podcast The Jess Cagle de SiriusXM.



“No me acosté con nadie en esa clase en particular. Pero durante el curso de mi enseñanza me acosté con los estudiantes, y eso estaba mal”, agregó.



“Supongo que en ese momento mi pensamiento era: si era consensual, está bien”. Sin embargo, afirmó que el hecho de que esto saliera a la luz lo hacía sentir incómodo.



“Por supuesto, sabía que hablar con otras personas, con otros profesores o lo que sea, probablemente no sea algo agradable. En ese momento, no estaba lúcido, como he dicho”, recordó el actor.

‘Como cualquier tipo de droga nunca hay suficiente’: adicción al sexo

El artista también contó que su comportamiento sexual inadecuado fue debido a una adicción al sexo, y narró que tuvo que entrar en recuperación por abuso de alcohol cuando tenía 17 años.



Luego de esto, el actor empezó a sentir una fuerte necesidad de, como él lo define, “validación”, por lo que el sexo era la única salida a sus problemas.



“El éxito con las mujeres también se convirtió en una gran fuente de validación para mí”, dijo Franco.

Y añadió: “El problema con eso es, estoy seguro de que puedes adivinar, como cualquier tipo de droga o cualquier cosa, es que nunca hay suficiente”.



El actor confesó que durante esta oscura etapa lastimó a muchas personas y nunca pudo ser fiel a ninguna de sus novias.



“Fui a reuniones todo ese tiempo. Incluso traté de apadrinar a otras personas. Entonces, en mi cabeza era como 'Oh, estoy sobrio. Estoy viviendo una vida espiritual'. Estoy actuando ahora de todas estas otras formas”.



El hombre ha estado luchando contra su adicción desde el 2016.

