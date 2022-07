El próximo 6 de agosto será el día en el que se enfrentarán el reconocido youtuber Jake Paul y su compatriota el boxeador Hasim Rahman Jr.

Esto luego de que el youtuber que cuenta con más de 19 millones de seguidores en sus redes sociales, retara al boxeador.



Jake Paul no solo se dedica a hacer contenido para sus redes sociales, el joven de 25 años también es boxeador y le dijo a First Take de ESPN que su "objetivo es ser el campeón mundial de peso semipesado en tres o cuatro años y pelear contra los nombres más importantes del deporte".



Justamente el pasado mes de junio, Paul retó a la leyenda de esta disciplina, Mike Tyson, quien habría aceptado el reto.



Por su parte, Raham tiene 31 años y 12 triunfos, seis de ellos por la vía rápida, y una derrota.



En la rueda de prensa oficial del combate que tuvo lugar el pasado martes, Paul le dijo a Rahman Jr. a que arriesgara y que de ganar cambiara su nombre de usuario en Instagram a ‘Decepcioné A Mi Papá, a través del usuario @ILetMyDadDown.



“Cuando te gane, tienes que cambiar tu nombre de Instagram a ‘ILetMyDadDown‘”, dijo en el microfono el youtuber.



El combate será en Nueva York.



REDACCIÓN EL TIEMPO