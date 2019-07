El colombiano que vive de recorrer el país en moto con extranjeros

Tenía 13 años cuando descubrió su pasión por las motos. Su hermano había comprado una y Jairo Humberto Ruiz se la pedía prestada todo el tiempo. Cuando la respuesta era negativa, él, simplemente, “la sacaba volada”.



Ahora, 36 años después, este colombiano, actualmente un hombre de 49, vive de su amor por este tipo de vehículos y de otro gran gusto que tiene: viajar.



Sí, Jairo H, como es conocido por todos, se dedica a recorrer junto con extranjeros todas las bellezas del territorio nacional en moto. Su profesión es hacer turismo en dos ruedas.

La pasión

Comenzó con el turismo en moto por Colombia hace poco más de una década. Todo surgió de forma imprevista, nada planeado.



“Yo tengo un negocio de transporte con grúas y he sido proveedor de empresas importantes. Hace 11 años, la compañía más grande de turismo en moto en el mundo tuvo un problema en Chile. Por mis conocimientos en logística y como sabían de mi pasión por las motos, me solicitaron ayuda. Arranque para allá y así me metí en este mundo”, le afirmó Jairo H a EL TIEMPO.



Cinco años después, aprovechando todos los conocimientos adquiridos, se lanzó al ruedo junto con algunos amigos, teniendo a Colombia como su centro de operaciones. Y hace dos años decidió trabajar 100% solo.



“Sin duda, el negocio se basa en la pasión por las motos: me pagan por hacer lo que me gusta”, comentó.

En sus tours, Ruiz siempre va, mínimo, con 4 o 5 personas. Foto: Archivo particular

Las experiencias

Su ‘target’ son extranjeros, mayoritariamente de Francia, Inglaterra, España y Estados Unidos. “También le estamos apuntando a Asia: es un mercado en crecimiento y los asiáticos quieren conocer el mundo”, apuntó.



A excepción de los Llanos orientales, “que desde siempre ha estado vedado”, Jairo H lleva a los extranjeros a la Costa Caribe, Medellín, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca, los Santanderes, La Guajira y las zonas precolombinas como San Agustín y Tierradentro.



“Nosotros les presentamos unas rutas ya establecidas, pero se hace lo que el cliente quiera. Lo máximo que hacemos de recorrido son 16 días, pasando por todo Colombia”, explicó.



Por día se llega a un destino, aunque hay algunos lugares, como Medellín, la región cafetera o Cartagena, que necesitan más de una jornada para ser recorridos.

Por tour debe haber un mínimo entre 4 y 5 personas y se les exige tener la indumentaria (ropa, botas, casco), el pase de conducción y un seguro médico.



“Nosotros ponemos las motos y un ‘carro escoba’, por si algún cliente se cansa, no quiere manejar o tiene algún problema con el vehículo”, señaló.



Según su opinión, Barichara, en Santander, es el pueblo más hermoso que tiene Colombia. En cambio los extranjeros, dijo, quedan fascinados con Cartagena y, “sorprendentemente, con el caso de Bogotá”.



Sobre los beneficios de hacer turismo en moto, Jairo H resaltó que lo bueno que viajar por carretera es la facilidad para conocer muchas más cosas.



“Uno para donde quiere y así tiene más interacción con la cultura, la gastronomía, los paisajes. Se crea una conexión con lo que se está conociendo y les mostramos la majestuosidad de nuestro país”, aseveró.



Comentó también que su negocio le ha permitido crear muchos lazos de amistad y que muchos de sus clientes se convierten en amigos.



“Los extranjeros aquí se sienten libres, tanto que, sin querer, en una hora cometen más infracciones de tránsito que las que han cometido en toda su vida”, narró.



¿Y cuánto cuesta un tour con usted? Se le pregunta. “Dependiendo los días, pero está entre 2.600 y 9.000 dólares, con todo incluido menos la gasolina”, respondió, al tiempo que explicó que, si bien es cara para el país, para los extranjeros no lo es tanto.



Jairo H también hace tour por Suramérica. Su plan consiste en salir desde Cartagena y llegar hasta Ushuaia, en Argentina, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Para esto se necesitan entre 62 y 75 días.

Ruiz ha recorrido también Suramérica: desde Cartagena hasta la Patagonia. Foto: Archivo particular

Los colombianos

Llama la atención que el público al que le apunta este hombre de turismo sea los extranjeros. ¿Qué pasa con los colombianos?



Según explicó, sus tours también pueden ser adquiridos por connacionales. Sin embargo, hay varios peros.



“Lo primero es el costo. Hacer turismo en moto le puede costar al colombiano unos $8 millones y muchos no pagan por eso, pues creen que es caro y que muchas cosas las pueden hacer solos cuando no es así”, dijo.



“Otra razón es que a los colombianos no les gusta conocer su país, prefieren el extranjero. Muchos ni siquiera saben de la belleza de Barichara, de la Comuna 13 (Medellín) o del volcán del Totumo (entre Cartagena y Barranquilla)”, prosiguió.



Eso sí, también hay razones que no competen directamente al viajero: “En general, hacer turismo en Colombia es muy caro. Los hoteles, por ejemplo, y por temas de impuestos, tienen un valor muy alto. Y esos mismos establecimientos, que en el país serían 5 estrellas, en Argentina o Chile son 3 estrellas”.

En sus viajes, siempre hay un carro escoba para ayudar a los motociclistas. Foto: Archivo particular

Lo gratificante

Para Jairo H, lo mejor de su trabajo, “como en todos”, es la sonrisa del cliente, que termine su experiencia de la mejor manera. Y, sin duda, andar en moto.



“El turismo es moto se hace por la pasión, por la libertad que da. Es que el que empieza a andar en moto no la deja nunca”, aseguró. “Y también porque es más barato, en cuanto a gasolina, peajes”, complementó.

Los retos

Lo que más le gusta a la gente que recorre el país en moto, más allá de los paisajes, es la amabilidad de las personas. “Aquí recibimos bien al extranjero y eso lo valoran”, expresó.



No obstante, hay cosas que mejorar: “Lo caro de los peajes, el estado de las vías y, sobre todo, seguir trabajando para cambiar la imagen del país”.



¿Por qué lo dice? Jairo H reveló que muchos siguen pensando que Colombia está en guerra todo el tiempo y que hay mucha inseguridad.



“A mí me ha servido el voz a voz de los mismos clientes, quienes son la muestra de todo lo bonito que tiene el país y de las cosas buenas que hacemos”.



A nivel personal, el reto más grande para este hombre del turismo en moto ha sido su hijo.



“Tengo un hijo de 16 años y ha sido difícil por todos los viajes que hago, pero ahora lo hemos aprovechado para que cuando yo termine un tour él me llegue y comparamos”, cerró.



Redacción APP