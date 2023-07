Noche tras noche, los colombianos se cautivan con el programa de entretenimiento MasterChef Celebrity, allí varios famosos de la farándula nacional, actores, comediantes e influenciadores, compiten para obtener el título de ‘grandes cocineros’.

En el último reto de eliminación, los participantes no pudieron esconder su tristeza por la salida del actor Jairo Ordóñez, quien durante los últimos capítulos en ‘la cocina más famosa de Colombia’, mostró una gran incomodidad en su cara, por lo que muchos aseguran su ‘dolorosa enfermedad’ le ocasionó la salida.

En medio de lágrimas, los chefs, Claudia Bahamón y los demás cocineros, despidieron al actor, quien recientemente contó la causa de la dolorosa enfermedad que lo acompañó durante los últimos capítulos de MasterChef Celebrity.



En una reciente entrevista que Ordóñez tuvo en el programa matutino ‘Buen día, Colombia’ del Canal RCN, contó que: “aunque pude pedir atención médica, me pareció un poco injusto con mis compañeros, salvarme de un reto de eliminación por la incapacidad médica”.



Tras las declaraciones del famoso actor, los presentadores del matutino decidieron preguntarle a Jairo Ordóñez cuál fue el problema que le afectó la salud de su boca y rostro en los últimos capítulos de la competencia.

Jairo Ordóñez aprovechó para confesar ante toda Colombia que sufre de una extraña enfermedad que se llama bruxismo y que, según la Enciclopedia Médica de Estados Unidos, las principales causas de esta patología son estrés, ansiedad y tensión.



“Por el estrés, bruxé de noche y se me descuadró la quijada. Me pasa, a veces, cuando hago teatro. Se me seca mucho la boca, se me descuadra y yo me la acomodo (…)”, aseguró Ordóñez.

De igual manera, cuando Ordóñez les explicó a los presentadores como acomodaba su quijada, ellos hicieron una cara de impresión, entendiendo el fuerte dolor por el que pasaba el actor.

