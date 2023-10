Jurado y presentador de 'Yo me llamo' cambiaron de canal: participaron en 'MasterChef'

'MasterChef Celebrity' y 'Yo me llamo' han demostrado ser dos programas cautivadores que tienen en vilo a sus espectadores correspondientes cada noche. Aunque son competencia, dado que se transmiten en la misma franja 'prime time' entre semana, pero en distintos canales, estos han logrado captar la atención de los televidentes.

No obstante, y a pesar de que manejan contenido y formato distintos ha habido ciertas caras que los dos shows han compartido, desde uno de sus jurados, hasta uno de sus destacados conductores.



(Le puede interesar: Carolina Acevedo de MasterChef Celebrity alcanza gran popularidad tras éxito del reality).

Jairo Martínez

El primero de ellos es Jairo Martínez, recordado por inaugurar la primera edición de 'Yo me llamo' como jurado junto a la imitadora, Luz Amparo Alvarez y Amparo Grisales.



En 2011, el productor hizo parte del selecto grupo calificador para ayudar a escoger al doble perfecto durante esta y las dos temporadas siguientes, donde se rumoró uno que otro conflicto con la 'Diva de Colombia'.



Para sorpresa de los televidentes el mánager dejó de estar en la privilegiada silla de mando, y paso a ser un concursante más en el reality de 'MasterChef Celebrity' tres casi cuatro años después de su última aparición en el programa de imitación en 2014.



(Siga leyendo: Amparo Grisales se enfurece con Yo Me Llamo Alejandro Fernández: no siguió indicaciones).



Allí también hizo parte del primer grupo de celebridades que concursaban en la cocina más famosa de Colombia, pero lamentablemente fue el segundo concursante en despedirse, así que no tuvo mucho tiempo para aprender y demostrar sus habilidades en la gastronomía, pero sí para compartir con varios famosos como Piter Albeiro, Luisa Fernand W y el fallecido Legarda, entre otros.

Ernesto Calzadilla

Por otro lado, el reconocido presentador Ernesto Calzadilla también hizo parte del show de cocina, que a diferencia de Martínez este duró un poco más.



(Lea también: La actriz 'Nela' enfrento a Carolina Acevedo y le canto la 'tabla' durante reto en 'MasterChef').



El venezolano estuvo en seis de las nueve temporadas que lleva 'Yo me llamo' en compañía de Jessica Cediel y Linda Palma, conduciendo el programa y convirtiéndose en una de las caras más emblemáticas del mismo hasta el 2018.

Tras su pasó por el reality de imitación, el actor regresó a la televisión, pero esta vez desde la otra orilla, como un participante más en la competencia del canal 'RCN'. Allí estuvo en la tercera temporada de ‘MasterChef Celebrity’, emitida en 2021.



Aunque su paso también fue algo corto, pues tuvo que abandonar la cocina después de 11 capítulos por culpa de un exceso de aceite que presentó en su plato, el presentador alcanzó a destacarse por su hogao y su personalidad, ya que durante su estadía fue muy querido por sus compañeros como Karla Giraldo, Marbelle y Gregorio Pernia y elogiado en algunas ocasiones por los chefs.

Carla Giraldo habla de su paso y victoria en 'Master Chef'





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias