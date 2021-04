Actor Jairo Camargo, hospitalizado por covid-19

Una semana después de que se conociera que tiene coronavirus (el pasado 10 de abril), el actor Jairo Camargo tuvo que ser hospitalizado.

Camargo, a quien los colombianos ven en las noches como el 'doctor Alirio Perafán', en la novela 'Pedro, el escamoso', tiene una "neumonía moderada", según contó su esposa, la también actriz Patricia Tamayo, en Instagram.



"Jairo está estable y está bien, dentro de lo que uno puede estar bien con el virus. Tiene neumonía, pero moderada, y su corazón está bien, eso es lo que necesitamos en estos días para que el bicho salga de su cuerpo",dijo Tamayo.



"Estamos con fuerza y ánimo. Y yo desinfectando la casa, para que cuando vuelva esté todo limpio", agregó.

El día a día

Por medio de su cuenta de Instagram, Tamayo ha contado el día a día de Camargo con el virus en su cuerpo, haciendo una especie de diario que ha ilustrado con imágenes de él o de ambos (eso sí, respetando el distanciamiento).



Contó, por ejemplo, que le tocó hacerse un 'cambuche' en la biblioteca de su casa para dormir.



"Duermo con Tulifuli, un conejo rosado y delicioso para abrazar cuando Jairo no está. Él me lo regaló", escribió.

(Si nos lee desde la app vea aquí la publicación de Tamayo).



Sobre los síntomas de su esposo, ha asegurado que algunos de ellos fueron: "Sueño, dolor corporal y mucho cansancio, temblor (...) Pero lo peor es no poder abrazarnos y estar cerca. Jairo me dice que extraña nuestros arrumacos".



Tamayo también ha dicho que el virus los ha hecho sentir impotentes y desesperados.



"Jairo es un hombre fuerte, pero también frágil, como yo, como vos que me estás leyendo. Nos ha costado. Quiero meterme en la cama y despertarme 'cuando pase el temblor'", escribió el jueves 15 de abril.



