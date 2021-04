 Jairo Camargo, actor de 'Pedro, el escamoso', tiene covid-19

El pasado 10 de septiembre la actriz colombiana Patricia Tamayo indicó a través de su cuenta de Instagram que su esposo, el actor Jairo Camargo, de 67 años, está aislado en su casa tras ser diagnosticado con covid-19.



“Día uno. Me asomo y lo miro, no puedo evitarlo. Ha sido duro saber que él es positivo”, empezó diciendo la actriz que interpreta a Cecilia Faciolince en la película colombiana ‘El olvido que seremos’.



En la publicación compartió una galería de fotos en las que se ve al actor que interpretó a Alirio Perafán en ‘Pedro, el escamoso’ - famosa telenovela de ‘Caracol Televisión’- pasando la cuarentena encerrado en su cuarto. “Así estamos por acá, con una sensación rara, con miedo”, contó.



La famosa, que ha participado en producciones como ‘Bolívar’, ‘Las hermanitas Calle’ y ‘Lady, la vendedora de rosas’, también dijo que actualmente Camargo “no tiene síntomas fuertes” y hasta el segundo día de aislamiento solo había presentado mucho sueño, cansancio y dolor corporal.



También indicó que el actor, que también ha participado en producciones como ‘La ley del corazón’ y ‘Los hombres también lloran', está recibiendo atención médica, cuidados caseros y “mucho consentimiento”.



De igual manera, asegura que no van a bajar la guardia debido a que, como se ha demostrado en varios casos, con esta enfermedad no se puede “esperar nada”.



Debido al contagio del artista, Tamayo ha estado durmiendo en la biblioteca de su apartamento, junto a ‘Tulifuli’, un conejo de peluche que él le regaló antes de que se fuera a rodar ‘El olvido que seremos’ en Medellín.



A su vez, asegura que le hace falta ver una película junto a él y poder abrazarlo. “Durísimo que no me pueda dar los 'buenos días' con besitos en mi espalda como cada mañana desde hace muchas”, escribió.



En una segunda publicación que compartió el pasado domingo 11 de abril, Patricia aseguró que “estamos más tranquilos o menos asustados”.



A su vez compartió unas tiernas fotografías en las cuales se les observa “dándonos amor” a través de la ventana de la habitación en la que Camargo está cumpliendo su aislamiento.



Actualmente Colombia está viviendo el tercer pico de la pandemia de covid-19, de acuerdo con las autoridades. En el país, que ya ha registrado más de 2.5 millones de casos en total, se presentaron 17.483 contagios este 11 de abril - muy similar a lo vivido en el segundo pico ocurrido en enero pasado -.



