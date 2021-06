El protagonista del 'Joe' habló de su difícil situación laboral

El actor Jair Romero, de 38 años, quien es recordado, principalmente, por su papel de Joe Arroyo en la telenovela homónima, dio a conocer los duros momentos económicos que padeció durante los últimos seis años por falta de trabajo en la industria del entretenimiento.



Romero es recordado por aparecer en exitosas telenovelas colombianas como ‘El Joe: La leyenda’ (2011), ‘Niche:‘Lo que diga el corazón’ (2014- 2015). Además, participó en el largometraje ‘Sofía y el terco’ (2012).



Pese a que su carrera prometía un ascenso meteórico, la realidad fue distinta.



Aunque se destaca por su talento en la actuación y en el canto, detalló en el programa ‘Lo sé todo’ del ‘Canal 1’ que la falta de oportunidades en la industria ha golpeado ‘su bolsillo’ en varias ocasiones.



“Creo que así como muchos hemos albergado hasta la posibilidad de un suicidio, porque como tú no puedes sacar a tu familia adelante, ¿qué queda?”, comentó.



Ante su impactante revelación, también aseguró que una de sus mayores preocupaciones durante estos seis años ha sido el bienestar de sus hijos.



“¿De qué sirve que mis hijos sean el futuro de este país si yo no tengo cómo pagarles el colegio?”, puntualizó.



Comentó que, aunque sus ganas y su actitud siguen intactas, llegó a considerar en algún momento que no debió inclinar su carrera ni su vida en el arte.



“Y muchas cosas no dependen de ti porque quisiera salir a la calle y comerme el mundo. Tengo realmente la convicción de que con mi talento puedo lograr muchas cosas”, declaró



El actor guajiro pasó varios momentos oscuros, sin embargo contó al medio que tiene la oportunidad de levantarse. “surgió un nuevo proyecto, aunque es pequeño la voy a dar toda”.



Romero se refiere a una producción dirigida por Jaime Segura. Se transmitirá en ‘Telecaribe’.



“Gracias a Telecaribe por creer en el talento y las nuevas producciones. Y, por supuesto, estoy agradecido con Dios y la vida por ser parte de este proyecto”, escribió en su cuenta de Instagram.



Tras ello hizo un llamado para que se crea más en las oportunidades y no se les cierren las puertas a los artistas.



“Yo estoy para actuar, para hacer música, para hacer un poco de cosas. Y me siento y me sentiría mucho mejor si recuperara el sendero profesional”, concluyó.

