¿Bolsonaro alzó a hombre de baja estatura pensando que era un niño?

Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, volvió a ser noticia y tendencia en redes sociales.



Esta vez, la razón de su masiva aparición en motores de búsqueda es un video en el que se le ve alzando a una persona de baja estatura.



Sucedió durante la inauguración de una central termoeléctrica en el estado de Sergipe, evento al que Bolsonaro llego rodeado de sus guardaespaldas y sin tapabocas.



El video que ronda en internet muestra al mandatario saludando a sus fanáticos cuando está en la central.



De un momento a otro, alzó en sus hombros a una persona que tenía un tapabocas con los colores del equipo brasileño Flamengo.



Todo era risas hasta que se escuchó a una mujer decir: “Não é uma criançã” (‘No es un niño’).



Bolsonaro miró a la persona que tenía alzada de reojo y se la entregó a uno de sus acompañantes. Acto seguido, continuó su camino.



#Brasil es el segundo país del mundo con más muertos y contagiados de #Covid19 y Jair Bolsonaro acumula 52 solicitudes de proceso de destitución.

Desde que se declaró la #pandemia, lejos de tomar medidas de cuidado para el pueblo, protagonizó distintos episodios vergonzosos🤦👇 pic.twitter.com/4aAX0dPYK6 — Dolores Gandulfo (@DoloresGandulfo) August 20, 2020

Al parecer, confundió a ese hombre de baja estatura con un niño y por eso estaba alzándolo. No obstante, algunos medios internacionales han asegurado que, posiblemente, no se trató de un error y recordaron los antecedentes del polémico mandatario con otras personas de baja estatura.



‘La Nación’, de Argentina, por ejemplo, recordó que, durante su campaña presidencial, “difundió un video junto con algunos hombres de estas características arriba de un escenario”.

Bolsonaro levantando a enanos fanáticos suyos es lo mejor que vas a ver este 2020. Es el mejor de la galaxia.pic.twitter.com/8nxumI5BX3 — Juan Doe (@jdoedoe101101) August 20, 2020

Más allá del curioso hecho, también fue criticado por no respetar las medidas de bioseguridad necesarias en esta época de coronavirus: no estaba usando tapabocas y no respetó el distanciamiento social.



Hay que recordar que Bolsonaro se contagió con el virus y, finalizando julio, las pruebas mostraron que lo había superado.



Su actitud es muy polémica si se tiene en cuenta que, hasta este 20 de agosto, Brasil es el segundo país del mundo más afectado por la pandemia, con más de 3,4 millones de contagios y más de 111.000 muertes.



