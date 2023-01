"Shakira ha lanzado una canción feróz y vengativa contra su expareja el ex fustobista catalán Gerard Piqué", arranca el periodista Jaime Bayly al reaccionar ante el último éxito de Shakira y Bizarrap.



Además indica que las mujeres "despechadas, malqueridas y sufridas" son las que han amado esta canción.

Luego de esto, Bayly criticó a Shakira y calificó de “vulgar” la canción, asegurando que esta colaboración, en forma de escándalo según él, no fue de su agrado.



"He sido amigo de Shakira. He estado en su casa. La quiero muchísimo. Por otra parte, no conozco a Piqué, no quiero conocerlo ni ser su amigo, pero tampoco es mi enemigo”, dijo el presentador en su video, que ya tiene 185.574 visualizaciones.



Limitandose a la canción, aseguró que es un éxito tremendo y que él no discutirá sobre la oportunidad comercial que representó. Ahora bien, de manera positiva dijo "al menos Shakira que está dolida se expresa y al expresarse empieza a sanar.



Por el contrario, sobre la letra (desde el punto de vista artístico) considera que no es refinada y es vulgar. Incluso, aconsejó que si le hubieran pedido su punto de vista, su recomendación hubiera sido que no se hiciera esta letra tan certera y tan pronto.

