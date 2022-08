Hace casi tres semanas que la industria de la actuación se sorprendió con la noticia de la muerte del actor peruano Diego Bertie.

El actor, quien participó en producciones como 'La ex', 'Esto huele mal', 'Cosas del amor', entre otras, falleció a los 54 años, tras caer del piso 14 del edificio en que vivía.

En junio, el actor fue entrevistado por Magaly Medina, a quien le confesó que hubo un intento de relación con el periodista Jaime Bayly en los años 90, pero que el comunicador le había hecho mucho daño, especialmente, porque ventiló su intimidad.

"Lo relevante fue lo que él hizo conmigo, escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera. Me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño", aseguró el peruano.

En ese momento, Bayly se defendió y en una de sus columnas aclaró que su 'romance' no fue corto ni fallido, sino que eran hombres jóvenes que no supieron cómo amarse: "Fue mi primer hombre. Lo amé. No supe cómo amarlo, no supimos cómo amarnos, pero lo amé".

¿Qué dijo Jaime Bayly de la muerte de Diego Bertie?

Este fin de semana Jaime Bayly dedicó una columna completa en 'Diario Las Américas' a Diego Bertie. En el artículo, titulado 'El suicidio del actor', el periodista se refirió al fallecimiento del actor y pidió no se le vincule con el tema.

“Como el escritor se permitió defenderse de las críticas expresadas por el actor contra él, ahora los seguidores y admiradores del actor le enrostran que él tiene la culpa de su suicidio… Destruido, mudo de tristeza, el escritor piensa que es injusto y canallesco culparlo a él del suicidio del actor”, escribió Bayly.

El actor tenía 54 años. Foto: Instagram: @diegobertieb

Además, cuestiona las razones por las que Bertie retomó el tema de su ‘amorío’, poco antes de morir, cuando parecía un pasado superado y lucía feliz con su vida.

“¿Por qué tantos años después, en vísperas de morir, el actor vapuleó al escritor, hizo escarnio de su apariencia física, lo acusó de traidor y dijo que el amor entre ambos había sido corto, fallido e irrelevante?... El escritor piensa: si, en vez de criticarme en esa penúltima entrevista, el actor me hubiese pedido ayuda, yo habría hecho cualquier cosa, cualquier cosa, por salvarle la vida”, destacó.

Y añadió: “Al salir del armario en la televisión, el actor dijo que se sentía libre y feliz, emancipado de angustias y tormentos sobre su identidad sexual (soy una persona sin ningún rollo, mencionó). También dijo que tenía un novio (tengo amor en exceso y del mejor, se animó a decir). Reveló además que su hija de veintidós años sabía que él era gay (ella sabe que soy gay desde que tenía seis añitos, precisó)”.

Tendencias EL TIEMPO