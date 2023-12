'Oblígalo a ser heterosexual': dolorosos audios de la mamá y la esposa de Jaime Bayly

Jaime Bayly es un reconocido presentador y escritor peruano que se ha destacado en la industria del entretenimiento en los Estados Unidos, gracias a sus programas ha ganado tres premios Emmy.



Recientemente, el conductor ha sido tendencia en las redes sociales debido a las revelaciones de unos audios en los que se escucha a su esposa Silvia y a su madre Doris Mary Letts en los que hablan de su bisexualidad



Con la voz entrecortada inicia diciendo que él, junto con su esposa y su hija, han decidido no viajar a Perú para pasar las fiestas allí por una situación que los incomodaba, pero no le querían contar.



"Después de escuchar los audios tan desafortunados, tan autoritarios, que mi madre le dejó a Silvia ayer, las ganas que tenía de ir a Lima [Perú] se difuminaron. No puedo entender por qué mi madre actúa de esta manera".



Posterior a esto hace la siguiente reflexión: "Mi madre me conoce hace 58 años, pero cuando escucho los audios que le dejó a Silvia, o sea que conspira a mis espaldas, me da la impresión de que mi madre no me conoce, mi madre me quiere cambiar".



Adicional a esto, dijo que él preferiría que si alguna cosa de las que publica en sus redes sociales o en su canal incomoda a su mamá, él preferiría que se lo dijera directamente y no que acudiera a su esposa.



A lo que se refiere Bayly, es a una serie de audios que le envió su mamá a Silvia, su esposa, en la que se refiere a su orientación sexual.



"Le dice a Silvia, ‘esto no puede seguir así'. Mi mamá en sus mensajes de voz se refiere a una broma que le hice a un amigo, Mario se casó con Fanny y yo dije ‘envidio a Fanny por casarse con Mario, a mí me hubiera gustado casarme con Mario’, pero era una broma", puntualiza.



Pero esta broma llegó a los oídos de su madre, quien fue la primera en criticar sus actos: "Como mamá es homofóbica, ella condena, deplora, el amor homosexual, esa broma que hice a mi mamá le parece algo espantoso", agrega Jaime Bayly.



Luego de esto, el presentador le pide a sus seguidores que le expliquen por qué su mamá tiene esas decisiones y "¿qué es lo que no puede seguir así?", agregando que no cambiará su bisexualidad.



Y le pidió a su madre no cambialo, “porque es una intromisión muy autoritaria, en el ámbito de mi libertad, no trates de censurarme, esto sí va a seguir así, mientras yo tenga voz, mientras yo tenga sentido del humor, esto va a seguir así, mamá”.



De inmediato, el presentador recibió al apoyo de todos sus seguidores, quienes le mandaron mensajes fraternos.

