Jada Pinkett le reconoció a Will Smith que tuvo una aventura

En cada recuento de las parejas más duraderas y estables de Hollywood ellos ocupan una posición de privilegio. Sin embargo, en las últimas semanas los nombres de Will Smith y Jada Pinkett comenzaron a estar en boca de todos, pero por otros motivos: el rapero August Alsina aseguró en un programa de televisión estadounidense que mantuvo una relación durante años con la actriz de Gotham . Este viernes, la pareja rompió el silencio y, cara a cara, hablaron sobre aquel romance en el podcast de Pinkett.

Alsina había asegurado, en el programa Breakfast Club , que conoció a la actriz en 2015, a través de su hijo, Jaden, y que Smith estuvo en todo momento al tanto de lo que ocurría entre ellos. " Me entregué totalmente a esa relación durante años y la amé profundamente , hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora mismo sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien", aseguró.



Las declaraciones del rapero fueron reproducidas en la mayoría de los medios estadounidenses y amplificadas en las redes. Para tratar de llevar calma a sus seguidores, Pinkett y Smith decidieron, en un primer momento, negar sus dichos.



"Esa relación no existió. Nada de eso es cierto ", aseguraron sus voceros, pero Alsina redobló la apuesta. "La verdad incomoda, pero no puedo disculparme por eso. Cada uno tiene la libertad de sentir lo que sea, porque cuando se está en verdadera paz, cualquier ruido o comentario se convierte en susurro", afirmó

Por primera vez, entonces, los actores, que llevan 23 años de casados, sintieron que era momento de contar su verdad, aunque eso significara abrir la puerta de su intimidad, una puerta que hasta ese momento habían mantenido cerrada. El lugar elegido fue el podcast de Facebook de la actriz.



Allí, sentados cara a cara en una mesa redonda decidieron desandar el silencio. Primero llegó la confirmación de Pinkett: efectivamente, mantuvo un romance con el rapero, al que reconoció haber conocido a través de su hijo.



Lejos de incomodarse, el actor fue quien marcó el ritmo y el rumbo de la charla. " Creo que tenés que decir de manera clara qué fue lo que pasó ", comenzó diciéndole a su esposa, mirándola a los ojos. "¿Sobre qué?", respondió ella, haciéndose la desentendida. "Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio. ¿Y qué pasó?", insistió él. "Entonces yo me metí en un enredo con August", terminó admitiendo ella, pero la respuesta tampoco pareció convencer a su marido que, entre risas, repreguntó y corrigió: "¿Un enredo? Una relación".



Una vez que dieron el paso inicial, la charla fue fluyendo, casi sin tensiones. Así, por primera vez los dos revelaron que, sin que casi nadie lo supiera, cinco años atrás decidieron dar por terminada su relación. "Pensé que nunca más íbamos a hablarnos. Realmente sentí que se había terminado", contó él, y eso dio pie para que ella pudiera ubicar temporalmente su romance con el rapero.

"Hace 4 años y medio comencé una amistad con August. De hecho, nos volvimos muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda. Yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad afuera", amplió Pinkett.



"A medida que pasaba el tiempo, me metí en otro tipo de enredo con él. Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo desde que no me sentía bien. Y fue una alegría ayudar a alguien a sanar", explicó, ante la mirada cómplice de su esposo. Luego de la esperada confesión, llegó el momento de hablar sobre el presente y, también, sobre los planes que tienen para el futuro, porque los dos estuvieron de acuerdo en que esperan seguir juntos por muchos años más.



Sin embargo, una simple declaración de Smith en medio de la charla encendió una nueva teoría.



"Los dos cometimos errores, sin miedo a perder a nuestra familia ", aseguró. La frase, que buscaba atemperar la responsabilidad de Pinkett, fue leída por muchos como la confirmación de que ambos habrían mantenido aventuras. Y entonces, desde las redes, muchos usuarios reflotaron la teoría de que el actor habría mantenido un romance con Margot Robbie, su compañera en el film Focus, maestros de la estafa .



Los rumores sobre una relación entre ellos surgieron a partir de unas sugestivas fotografías que los dos se sacaron en una cabina durante la fiesta de fin de rodaje, y que terminaron filtrándose a la prensa. Si bien ambos lo desmintieron en su momento, la versión volvió a cobrar fuerza debido a que la filmación se produjo, precisamente, en la fecha en la que él y Pinkett decidieron separarse.



