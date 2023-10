Jada Pinkett Smith y Will Smith ya no son pareja desde 2016: esto se sabe

Jada Pinkett Smith y Will Smith, una de las parejas más habladas de Hollywood, han estado viviendo vidas separadas desde 2016, a pesar de no haber formalizado su divorcio.

Esta revelación salió a la luz gracias a una entrevista con la actriz en 'NBC News' y se espera que se detallen más en su próximo libro de memorias, titulado 'Worthy', que verá la luz el 17 de octubre.

Jada Pinkett Smith, de 52 años, y Will Smith, de 55, están casados desde 1997, pero, según la actriz, llevan viviendo vidas separadas desde 2016.



Aunque no se ha formalizado el divorcio, optaron por no hacer pública su separación hasta ahora porque, según Jada, no estaban "listos todavía" para hacerlo.

"Creo que cuando llegamos a 2016, ambos estábamos agotados de intentarlo", dijo la actriz, quien es madre de Willow Smith y Jaden Smith, en una entrevista con Kotb.

"Creo que ambos todavía estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona", añadió Pinkett.

Esto dijo Jada sobre la bofetada de Will Smith en los Óscar

La situación de la pareja se hizo evidente en la mencionada ceremonia de los Oscar cuando Will Smith defendió a su esposa tras la broma sobre su alopecia. Jada Pinkett Smith compartió sus pensamientos sobre ese momento en su libro 'Worthy', explicando que la reacción de Will la hizo darse cuenta de que, aunque estaban viviendo vidas separadas, aún eran marido y mujer.

Así ha sido el momento 💥 La brutal agresión de Will Smith a Chris Rock en los #Oscars después de que el humorista hiciera un chiste sobre el corte de pelo de Jada Pinkett Smith. No, no estaba en el guion. Y la bofetada es real… pic.twitter.com/bbQ5ze4LiG — Fotogramas - Cine (@fotogramas_es) March 28, 2022

"No fue por el golpe a mi alopecia sino, honestamente, por las personas que había conocido cuya condición era mucho peor que la mía. De hecho, fue una broma muy ligera, como muchos expresaron, pero no se trataba de mí. Me frustró que la mayoría de la gente no pueda entender lo devastadora que puede ser la alopecia", relató Jada.

La broma en sí fue considerada por muchos como ligera, pero Jada se sintió frustrada por la falta de comprensión hacia la devastación que la alopecia puede causar en las personas. Su corazón se conmovió por aquellos que viven con vergüenza, especialmente los niños.

A pesar de que ella y Will habían estado viviendo vidas separadas y asistieron al evento como familia y no como marido y mujer, el grito de "esposa" de Will Smith en medio del caos le recordó su relación pasada y su papel como su esposa, lo que provocó una reacción instantánea de sorpresa y comprensión de la gravedad del momento.

Will Smith se negó a irse de los Óscar y Chris Rock rompió el silencio sobre la bofetada

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



- EL UNIVERSAL (GDA) EL TIEMPO