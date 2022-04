El vergonzoso incidente entre Will Smith y Chris Rock en los premios Óscar ha revivido muchos momentos del matrimonio del actor y Jada Pinkett, quienes, a pesar de ser una de las parejas más estables de Hollywood, han sido protagonistas de polémicas declaraciones.

De hecho, se va a cumplir un año de la revelación de la infidelidad de Jada Pinkett con uno de los mejores amigos de su hijo, Jaden Smith, el rapero August Alsina. Confesión que hizo la actriz en su programa 'Red Table Talk'.



En ese mismo escenario, pero en 2019, Pinkett tuvo un espacio para dialogar con su madre, Adrienne Banfield, y su hija, Willow Smith, sobre pornografía.

La protagonista de 'El profesor chiflado' manifestó que fue adicta al contenido para adultos antes de casarse con Will Smith, llegando a consumir porno hasta cinco veces al día.



(Lea también: Video: aparatosa caída de Nicolás de Zubiría, de 'MasterChef', con una moto).

Facebook Twitter Linkedin

Jada Pinkett y Will Smith han confesado tener una relación abierta porque, en su caso, no funcionó la monogamia. Foto: EFE

"En el pasado, tuve un poco de adicción a la pornografía, pero no estaba en una relación", dijo.



Y añadió: "De hecho, siento que estaba usando 'adicción' un poco a la ligera. Y tal vez diga ahora que tuve una relación poco saludable con la pornografía en un momento de mi vida en el que estaba tratando de practicar la abstinencia".



(De interés: Mamá de Chris Rock habla de la bofetada de Will Smith: 'me lastimaste').



En ese mismo programa, Willow confesó que su primer acercamiento con la pornografía fue a los 11 años, gracias a la red social Tumblr. Momento en el que tuvo una charla sobre el tema con su madre.



"Recuerdo la primera vez que entré en el Tumblr de Willow... Ella fue muy práctica, dijo: 'Voy a mi página de Tumblr, pero a medida que vayamos a la página de Tumblr, verás muchas cosas. Esto no tiene nada que ver conmigo. Yo estaba como, 'Está bien'", relató Pinkett.



Finalmente, dejaron claro que son una familia abierta que dialoga constantemente y evita los secretos, justamente, para fortalecer sus lazos y promover la honestidad.



(Siga leyendo: La cruda declaración del guardia de seguridad de Johnny Depp en juicio).



Recientemente, la esposa de Will Smith reveló un avance del primer capítulo de la nueva temporada de su show familiar 'Red Table Talk', en el que hablará de la bofetada de Smith a Chris Rock y cómo asumieron la polémica al interior de la familia. Eso sí, aclaró que lo hará en su debido momento.



"Considerando todo lo que ha pasado en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en su profunda sanación. Algunas de las cosas sobre nuestro estado y cuidado serán compartidas en la mesa cuando llegue el preciso momento", afirmó la actriz.

Más noticias

Simon Leviev: el ‘estafador de Tinder’ tiene una orden de captura



Johnny Depp y Amber Heard: su relación y cómo terminó en juicio



Doble de Bruce Willis habla de su futuro tras retiro del actor



Tendencias EL TIEMPO