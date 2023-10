Jada Pinkett Smith reveló por qué Tom Cruise es tan importante en su vida: esto dijo

Durante este mes, Jada Pinkett Smith dejó atónito al público al contar que, antes del incidente entre su marido, Will Smith, y Chris Rock en los Oscar 2022, el humorista la había invitado a salir. Esta revelación se hizo durante la presentación de su autobiografía titulada 'Worthy'.



Una vez que el libro estuvo en el mercado, la prensa de Estados Unidos destacó algunos episodios sorprendentes. Entre estos, se menciona una íntima conexión entre la actriz y Tom Cruise.

Jada Pinkett habló sobre Tom Cruise en 'Worthy'

Uno de los momentos del libro trata sobre la profunda relación que la actriz mantuvo con Tom Cruise. Pinkett Smith compartió cómo al principio de su amistad, ambos descubrieron su amor por las motocicletas, cuando hicieron un plan para correr en una pista de moto cross.

“Estaba tan ensimismada disfrutando de la experiencia que no tuve reparos en intentar saltar por una pequeña rampa, solo para sentir la emoción. El problema fue que después de subir, la moto y yo bajamos rápidamente al suelo y no pude hacer que la moto aterrizara como corresponde”, reveló la actriz.

Jada compartió el momento cuando, por un giro inesperado, perdió el control y se cayó. “Tan pronto como toqué el suelo, salí disparada y caí de espaldas, golpeándome fuerte la cabeza. Gracias a Dios tenía puesto un casco”, continuó la protagonista de 'La novia de Jason'.

Siguió su relato y contó que Cruise corrió a su lado para asegurarse de que se encontraba bien: “Aliviado, pero también preocupado, Tom me hizo saber que había hecho un buen recorrido, pero que debía parar por ese día”.

La experiencia de las motos fortaleció su amistad

Después del accidente, Cruise se apresuró a asegurarse de que Pinkett Smith estuviera bien. En ese momento, ella le planteó una pregunta fundamental: "¿Cuántas veces me has recordado que no deje que el miedo se interponga en mi camino?".



La estrella de Hollywood respondió con una sonrisa y alentó a Pinkett Smith a subirse de nuevo a la moto para una ronda más. Esta experiencia fortaleció la amistad entre ambos y enseñó a la actriz una lección valiosa.

Pinkett Smith y Cruise protagonizaron la película 'Colateral', dirigida por Michael Mann, en 2004. Fue en ese momento en el que surgió la amistad entre ellos, pero en 'Worthy' la actriz compartió más detalles sobre el vínculo que la une con la estrella de 'Top Gun'.

“Tenía muchísimo miedo de volver a montarme en esa motocicleta, pero la lección fue que lo importante no es no tener miedo cuando necesitas superar el miedo. Se trata de encontrar el coraje para hacerlo de todos modos, incluso si no crees que puedas”, aseguró la actriz.



Además, agregó: “Encontrar el coraje es más fácil cuando alguien tiene confianza en ti, como Tom cuando yo volví a montar en bicicleta”.

"Cada vez que nos tocaba compartir un evento o una entrevista, Tom me miraba directamente a los ojos y decía: ‘Nunca olvides lo inteligente y talentosa que eres. Ahora sal y haz sonreír a alguien porque hoy le estrechaste la mano en la alfombra roja’. Eso fue muy útil. Todo lo que tenía que hacer era superar mi miedo”, rememoró la expareja de Will Smith.

Otra lección importante de vida

Aunque esta es la primera vez que comparte detalles sobre el accidente que vivió junto a su colega Tom Cruise, no es la primera vez que expresa su gratitud hacia el actor.

En una entrevista de 2011 con la revista 'Redbook', Pinkett Smith reveló que solía creer que no era bonita debido a la falta de elogios en su infancia. Es así que Cruise le enseñó una importante lección: "Cada vez que te hago un cumplido, siempre lo rechazas. Tienes que dejar de hacer eso. Simplemente, agradece".

