Poco menos de un mes después del incidente en el que Will Smith abofeteó al comediante Chris Rock en plena gala de los premios Óscar, luego de que este hiciera una broma sobre la apariencia de su esposa Jada Pinkett Smith, la mujer se pronunció sobre el golpe que le costó su membresía en la Academia al reconocido actor.



El pasado 27 de marzo, justo cuando Rock se disponía a presentar el premio a Mejor Documental, emitió un comentario sobre el cabello de Jada Pinkett Smith, quien decidió cortarlo luego de comenzar a sufrir alopecia.

El comentario causó una mala reacción en el actor, quien se levantó de la silla y lo golpeó. Luego, tras regresar a su asiento, le gritó: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”.



Tras un tiempo de silencio, Jada se refirió por primera vez de forma oficial a la discusión de su esposo en la gala de los premios.



La cachetada de Will Smith a Chris Rock Chris Rock habla sobre el instante más polémico de las Premios Oscar. Golpe de Will Smith a Chris Rock. Foto:

Su comentario se pudo ver en los primeros segundos de ‘Red Table Talk’, un programa en el que entrevista a varias celebridades en compañía de su hija Willow y su madre Adrienne Banfield Norris.



El programa regresó este miércoles 20 de abril con su quinta temporada y fue allí en donde se conocieron las declaraciones de Jada.



En su mensaje, la mujer afirmó que, tras lo ocurrido en los Óscar, han decidido tomar el tiempo para reflexionar y sanar en familia.

“Teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en la curación profunda”, dice el mensaje que aparece al inicio del capítulo.



Jada Pinkett Smith también afirmó que las reflexiones y vivencias que han tenido como familia en el último mes permanecerán privadas por un tiempo y serán comentadas en el programa cuando sea la hora de hacerlo.



“Algunos de los descubrimientos en torno a nuestra curación se compartirán en la mesa cuando llegue el momento. Hasta entonces, la mesa seguirá ofreciéndose a testimonios poderosos, inspiradores y curativos como el de nuestra increíblemente impresionante primera invitada”, concluyó.

Jada y su hija no hicieron ningún comentario adicional en el resto del capítulo, en el que entrevistaron a la actriz y cantante Janelle Monáe.



Esta es la primera vez que Jada comenta el tema de forma oficial. Hace pocos días, algunos medios de comunicación del mundo del entretenimiento citaron a una fuente cercana a la familia y afirmaron que la mujer creía que la reacción de Smith fue exagerada.



“No está enojada con Will, pero desearía que no hubiera agredido físicamente al comediante (...). Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada. Él lo sabe, ella lo sabe. Ambos coinciden en que él reaccionó de forma exagerada”, le dijo la fuente a la revista 'Us Weekly'.



Sin embargo, fue una versión que no fue confirmada por la esposa del actor, por lo que este es su primer comentario público sobre el tema.



Cabe recordar también que el golpe a Chris Rock le causó la expulsión de la Academia a Will Smith y una sanción que le impide asistir a los premios por un periodo de diez años.



Tal vez en un futuro, según lo dicho por Jada, el público pueda conocer lo que han conversado la pareja y la familia tras lo ocurrido a finales de marzo.

