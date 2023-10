Jada Pinkett reveló que construyó un cuarto especial 'para el delicioso' con Will Smith

La actriz Jada Pinkett Smith publicó el 17 de octubre su autobiografía llamada 'Worthy', en la cual reveló varios aspectos de su vida personal relacionados con su salud mental, su infancia, su historia con las drogas, la infidelidad, su relación con sus hijos, el cómo fue para ella la cachetada de Will Smith a Chris Rock en los Óscar y, por supuesto, su matrimonio con el actor.



Los medios internacionales se han encargado de dar eco a las confesiones de la también productora estadounidense. Una de las declaraciones que más ha captado la atención es que toda la familia dormía en la misma cama, por lo que los niños no le permitían a Smith y a Pinkett tener momentos de intimidad.

La empresaria también relató que, cuando su hijo Jaden tenía aproximadamente 6 años, la celebridad de ‘El Príncipe del Rap’ no estaba encantado con la manera en la que se dormían con sus pequeños, por lo cual su esposa decidió crear un cuarto en su casa que sería exclusivamente para tener relaciones sexuales entre ellos.



Así era el cuarto para 'el delicioso'



Para darse su espacio, Jada Pinkett Smith decidió construir un “hermoso nido de amor” especialmente para ellos dos, el cual estaba separado de sus hijos y contaba con un techo abovedado “lleno de estrellas titilantes”, según afirmó la actriz.



A pesar de sus esfuerzos por recuperar su intimidad, "con el tiempo, los niños también se apoderaron de esa habitación". Finalmente, Will Smith logró que tanto su hijo Jaden, que actualmente tiene 25 años, como Willow, de 22 años, lograran dormir en sus propias habitaciones.



Según una fuente de 'Entertainment Tonight’, tras todas las revelaciones hechas en el libro, los descendientes de Smith y Pinkett "se sienten mal por su padre por todos los titulares que se han publicado". Además, ambos saben que su progenitor “ha pasado por muchas cosas últimamente y esto no ayuda. Desearían que algunos de los asuntos privados de su familia siguieran siendo privados”.



Jada Pinkett reveló, hace unos días, que lleva alrededor de siete años separada sentimentalmente de Will Smith y que ahora ambos están trabajando en “sanar” su relación. Incluso, confesó, han pensado en escribir un libro juntos que podría titularse ‘No intentes esto en casa’.

Vidas separadas

La noticia de su separación se dio a conocer en una entrevista de 'NBC News' con Hoda Kotb, en la cual Pinkett explicó que ella y el actor "llevan vidas completamente separadas", pero que no han realizado ningún trámite legal.



Respecto a las causas de la ruptura, la actriz dijo: "Cuando estábamos en 2016, estábamos agotados de intentarlo. Creo que ambos estábamos atrapados todavía en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona".



Jada Pinkett aseguró que había considerado un divorcio legal, pero finalmente decidió no hacerlo porque ella hizo "una promesa". "Trabajaremos en otra cosa y simplemente no he podido romper esa promesa", confesó.

Pinkett Smith, de 52 años, y Smith, de 55, están casados legalmente desde 1997. Foto: EFE

La razón por la cual ocultaron la separación durante tanto tiempo es porque, según ella, "no estaban listos" para hacerlo público ni tampoco estaban seguros de cómo revelarlo. "Los dos todavía estábamos tratando de descubrir cómo ser socios", contó la empresaria.

Will Smith se negó a irse de los Óscar y Chris Rock rompió el silencio sobre la bofetada

