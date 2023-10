Jada Pinkett reveló su historia con las drogas, infidelidad y la cachetada de su esposo

La actriz Jada Pinkett Smith publicó su autobiografía, de 400 páginas, llamada 'Worthy', el 17 de octubre, allí realizó varias revelaciones acerca de su vida personal, sobre su matrimonio con Will Smith, su carrera profesional y sus memorias de la infancia, que podrían no ser tan gratas.



En su libro narró que en su infancia no tuvo un hogar fijo, ya que vivía por temporadas con su abuela materna, a veces con su madre, Adrienne Banfield Norris, quien era una adicta a la heroína, y su padre, que en ocasiones se presentaba violento, además, no era una persona constante en la vida de la también productora.

De acuerdo con la revista 'People', Pinkett relató que: "No tener una base saludable, como descubrí en mi edad adulta, tuvo algunos efectos realmente fuertes respecto a cómo me veía a mí misma. Nuestros padres no son responsables de nuestra integridad. Pero yo no sabía cómo crear límites saludables, cómo crear relaciones saludables".



Por lo cual, relató que su abuela, Marion Banfield, quien ya no está con vida, fue quien le brindó grandes lecciones en su infancia: "Mi abuela pensaba que era muy importante que yo pudiera relacionarme con cualquier persona y sentía que yo necesitaba ser integral para lograrlo. Ya sea a través de la lectura de libros, de pasatiempos, entendiendo diferentes tipos de religión".



También le enseñó a "no depender nunca de un hombre por placer o por dinero", ya que ella siempre le recalcó que el placer de Jada Pinkett le pertenecía únicamente a ella, al igual que sus finanzas personales. Además, añadió que ella conocía cuál era su situación, por lo que "tenía que cubrir cualquier cosa que necesitara", por esto decidió comenzar a vender drogas.

'Las drogas te iban a tocar y punto' Jada Pinkett y su historia con las drogas

Jada Pinkett Smith relató que tuvo varios trabajos legales desde sus 12 años, ya que era necesario poder contar con algo de dinero, por esto consiguió ser parte de un call center, además, obtuvo un puesto en la marca de ropa deportiva The Gap. Todo lo anterior porque deseaba tener ‘libertad financiera’, esto según una entrevista para la revista 'People'.



En su infancia ella solía observar que los que tenían riqueza eran los traficantes de drogas, por lo que eran vistos por ella como personas exitosas: "Eso es lo que veíamos fácilmente como éxito. Considerando mis circunstancias en ese momento, mi madre no estaba bien. Era una adicta a la heroína de alto funcionamiento. No teníamos las cosas que deberíamos tener".



Aseguró que en 1980 había una epidemia de drogas en Baltimore, por lo que explicó: "Las drogas te iban a tocar y punto. Podía usarlas, venderlas, pero no había forma de estar en un ambiente como ese y que las digas no te toquen. Quería dinero para poder ser independiente. Quería cuidarme".

Su infidelidad y la cachetada de Will Smith en los Óscar

Mientras en los medios internacionales se presentaba a la pareja de Will Smith y Jada Pinkett como una de las más fuertes en el mundo de las celebridades, el rapero August Alsina, contó que había mantenido una relación larga con ella, quien es 20 años mayor y además es la madre de uno de los mejores amigos del cantante.



Tras los esfuerzos de la actriz, el intérprete reveló más detalles sobre lo que vivió junto a ella. Tiempo después, en el programa 'Red Table Talk', ella reveló que Will Smith realmente sabía todo lo que estaba ocurriendo, ya que la salud mental del vocalista en ese entonces no era la mejor: "Estaba realmente enfermo y necesitaba ayuda, yo quise colaborar con su salud mental".



Sin embargo, conforme pasó el tiempo, su relación con el joven se convirtió en otra cosa, por lo que entablaron una conversación los dos hombres y finalmente se tomó la decisión de sostener una relación abierta.



Con respecto a la noche de los Óscar, escribió que no se sintió ofendida personalmente, sino que tras la acción se molestó y dañó a otras mujeres que sufren de alopecia. Aclaró que el problema realmente era entre Will Smith y Chris Rock: "Es muy fácil cambiar los hechos y crear la historia de la caída de la gran estrella de Hollywood por culpa de la esposa imperfecta".

Will Smith se negó a irse de los Óscar y Chris Rock rompió el silencio sobre la bofetada

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO