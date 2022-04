Cientos de miles de personas han opinado sobre el memorable instante en la edición 94 de los Premios Óscar, cuando Will Smith le dio una cachetada al presentador de la gala: el humorista Chris Rock. Desde famosos y productores, hasta usuarios anónimos han dado su opinión sobre el suceso.



Pero la voz que no se había escuchado aún era la de la propia Jada Pinkett Smith, quien fue blanco de chistes por su aspecto físico, cuando sufre de alopecia. Ahora, ante ‘US Weekly’, la actriz ha expresado su desacuerdo con la reacción de su esposo, según una fuente cercana.

En las grabaciones de la premiación se puede ver a Jada Pinkett visiblemente incómoda por los comentarios que hacía Chris Rock, los mismos que luego llevarían a que Will Smith se levantara e interrumpiera el evento con la bofetada contra el humorista.



“Fue en el calor del momento, pero si hubo una reacción exagerada. Él lo sabe, ella lo sabe. Ambos están de acuerdo”, dijo una fuente cercana a la pareja a la revista ‘US Weekly’.



De acuerdo a esta publicación, la actriz de ‘Matrix’ no deseaba ser defendida, pero tampoco está molesta con su esposo por la manera en que abordó los chistes y burlas que le estaban haciendo por su condición.

De izquierda a derecha: Trey, Willow, Jaden, Jada Pinkett Smith y Will Smith. Trey es el hijo mayor de Will Smith y de Sheree Zampino, quien estuvo casada con el actor durante tres años (1992-1995). Foto: Phillip Faraone / AFP

La fuente de la revista de entretenimiento también explicó: “Ella no es el tipo de persona que quiere ser defendida. Puede dar sus propias peleas ella misma”.



A pesar de que estas respuestas han suscitado dudas sobre el apoyo mutuo que se expresan, la persona entrevistada en ‘US Weekly’ hizo hincapié en que Jada no está molesta con Will Smith y lo apoyará en cada parte del proceso: sea renunciando a la Academia o en la incertidumbre de las cancelaciones de producciones en las que iba a participar.

