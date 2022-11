El actor Jacob Tremblay de la película ‘Extraordinario’ luce muy distinto desde que grabó la cinta con su personaje de ‘August Pullman’, un niño de 10 años de edad que nació con una malformación en su rostro y que temía no ser aceptado por sus compañeros de clase cuando inició la escuela por primera vez.

‘Extraordinario’ fue grabada en el año 2017 y perteneció a los géneros de drama y comedia. Fue dirigida por Stephen Chbosky, quien se basó en el libro homónimo de 2012 de Raquel Palacio. En el elenco principal, se pudo apreciar la participación de grandes actores como Julia Roberts (mamá de ‘Angust’) y Owen Wilson (papá de ‘Angust’).



Tremblay conmovió a todo el público de ‘Wonder’, llamada así en inglés, por su personaje que logró provocar una reflexión para dar un alto al bullying que, por años, ha azotado a las escuelas.



"Fue divertido interpretar a un personaje que tiene algo en común conmigo", confesó Jacob Tremblay en una entrevista. Foto: Lions Gate Entertainment

El niño pasó más de una hora maquillándose para lograr la transformación esperada. En una entrevista con el portal ‘Awardsdaily’, habló sobre la prótesis que tuvo que usar para darle vida a su personaje.



“Tardé unas dos horas en ponerme la prótesis y una media hora en quitármela. Es muy interesante porque estaba compuesto por muchas piezas, la pieza del cuello, la pieza facial principal, lentes de contacto, una peluca y dentaduras postizas. Las prótesis son carísimas y a veces me picaba un poco y me daba un poco de calor, pero lo volvería a hacer en un santiamén”.



Asimismo, agregó que, al mirarse al espejo pudo adueñarse de su personaje y sentirlo real: “Pensé que era tan realista. Mirándome en el espejo me ayudó a entender y usar mi imaginación para convertirme en ‘Auggie’”.

El verdadero rostro de Jacob Tremblay

Aunque recién se estrenó la película muchos amantes del séptimo arte creyeron que el verdadero rostro de Tremblay era el que se mostraba en las diferentes escenas, lo cierto es que su cara es completamente diferente y, en la actualidad, luce muchísimo mejor; un adolescente que se convirtió en el amor platónico de varias quinceañeras.

A sus 16 años, continúa siendo un amante del cine y la actuación. Tremblay, de pelo oscuro y rizado, ahora es mucho más alto, delgado y con un estilo más urbano. Su rostro es más perfilado, tiene los ojos claros y ha logrado sacar sus dotes de modelo; no le va nada mal. De hecho, actualmente hace parte de la marca Fendi, la cual vende todo tipo de accesorios, ropa, equipaje, entre otras cosas.

Además de ‘Extraordinario’, Tremblay ha participado en otras películas como ‘La Habitación’ (2015), ‘El Libro de Henry’ (2017), ‘Chicos Buenos’ (2019), ‘Los Pitufos 2’ (2019) y ‘La Sirenita’, la cual será estrenada el próximo 2023.



El joven logró escalar año tras año en el cine y, ahora, es un actor reconocido por sus grandes papeles en las diferentes películas de Disney. Se preparó cada vez más; no solo es admirado por su belleza sino por su talento.

