Jackson Martínez, el ex delantero de la Selección Colombiana de Fútbol, reveló el duro momento que vivió el año pasado junto a su esposa, Tatiana Caicedo, tras perder a un bebé que estaban esperando.(Video: ven a atletas trotando y, por pánico, provocan estampida en Brasil)

El chocoano de 35 años reveló en una entrevista al programa 'Lo sé todo', de Canal 1, que fue un momento también de incertidumbre "Por algo no se dio. No lo sabemos", dijo durante la conversación virtual.



Asimismo, el ahora cantante, revela que, a pesar del dolor que sintieron en ese momento, tanto él como Tatiana encontraron refugio en Dios y la música, "La fortaleza de Dios, fue lo que nosotros vivimos en ese momento tan duro para nosotros".



Además, Martínez reveló que la pérdida de bebé fue de tal impacto que no estaba seguro si su esposa querría intentar nuevamente tener un hijo, "yo le pregunté a mi esposa si quería que esperáramos un tiempo o si intentábamos de nuevo. Ella se animó a que intentáramos de nuevo".



Es por esto, que ahora el chocoano y su esposa esperan un nuevo bebé, a quién pondrán Ezequiel, en honor a la fortaleza de Dios, que afirman, fue lo que los acompañó en ese momento de pérdida.

Jackson Martínez y su familia

El ex furbolista colombiano se casó con el 15 de marzo de 2013 con Tatiana Caicedo, oriunda de Antioquia. Actualmente la pareja tiene dos hijos, el mayor Josué Martínez y la pequeña Samantha Martínez, por lo que Ezequiel sería el tercer hijo de la pareja.

