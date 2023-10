Jack-o'lantern: cómo hacer una calabaza de halloween y aprovechar su relleno

El 31 de octubre se acerca cada vez más, y muchos ya empezaron a decorar sus casas para Halloween, con telarañas falsas, murciélagos y esqueletos.



Una de las tradiciones más arraigadas para esta celebración es la de los ‘Jack-o’-lanterns’, o calabazas talladas con rostros a las que se le pone una vela por dentro para que funcionen como una lámpara.

El mito de origen de la tradición cuenta que en Irlanda rural, alrededor de los años 1600, un borracho conocido como ‘Stingy Jack’ hizo un par de tratos con el diablo y lo engañó un par de veces para quedarse en la tierra y no entregarle su alma.



Al final, no obstante, no pudo engañarlo más, y su alma fue condenada a deambular por la tierra eternamente, sin nada más que un carbón en llamas. Jack, entonces, puso la llama dentro de un rábano tallado, y se dedicó asustar a los locales, por lo que lo llamaron ‘Jack of the lantern’ (Jack, el de la linterna), que evolucionó a Jack o’lantern.

Las calabazas, entonces, se usan para representar a Jack, o para asustarlo y que se mantenga lejos de las viviendas. Pero más allá de la historia y del mito, tallar una calabaza puede ser una actividad muy divertida para hacer en familia.



Es por eso que le traemos un tutorial para tallar calabazas, y además aprovechar el relleno, basado en los artículos del portal culinario ‘Directo al Paladar’.

Cómo tallar una calabaza

Escoja una calabaza fresca , con tallo robusto y sin magulladuras ni fracturas en la cáscara.

Trace una circunferencia alrededor del tallo, para cortar la tapa y sacarle la pulpa. No olvide guardar la tapa.

Haga la incisión con el cuchillo angulado , para que, cuando la voltee, la calabaza tenga una superficie plana dónde sostenerse.

Con las manos y con una cuchara, saque y raspe toda la pulpa de la fruta , hasta que no queden superficies fibrosas en el interior. Recuerde guardar el relleno para aprovecharlo en recetas.

Haga un boceto en la calabaza con un marcador , para no empezar a cortar sin tener claros los rasgos faciales. Este es el momento de dejar fluir su creatividad.

Sostenga la calabaza en su regazo y empiece a hacer los cortes grandes con un cuchillo de sierra . Si quiere más detalles, también puede dejar partes que no queden completamente abiertas, sino debilitadas o sin cáscara externa, con la ayuda de una gubia o una cuchara.

Pula los bordes con un cuchillo más fino y aplique vaselina a las incisiones para que la calabaza se mantenga fresca.

Ponga una vela dentro, préndala y tape la calabaza. Y ya está, tiene lista su creación.

El portal indica que, en caso de que la calabaza se empiece a marchitar, una buena solución es sumergirla boca abajo en agua helada por unas horas. Además, si la tapa se ennegrece, recomiendan hacerle un hueco a forma de chimenea.



Con el relleno de la calabaza se pueden hacer muchas recetas. Entre las que recomienda ‘Directo al Paladar’, se encuentran:

Hummus de calabaza Quesadillas de calabaza Calabaza asada con kale Crema de calabaza con rúcula y avellanas Crema especiada de calabaza y zanahorias Quiche de calabaza, membrillo y gorgonzola Pastel rústico de calabaza y queso parmesano Lasaña de calabaza asada y queso de cabra

Entre otras reseñas, cuya preparación completa e ingredientes podrá encontrar en la página del portal.

Ingredientes: 2 tazas de puré de calabaza 1/2 taza de azucar 1/4 taza de azucar morena 1/2 cdta de sal 1 cdta de canela 1/2 cdta de gengibre en polvo 1/4 cdta de clavos de olor molidos 2 huevos enteros 1/2 tazas de leche evaporada

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

