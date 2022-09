Jack Gleeson, más conocido como ‘Joffrey Baratheon’ en la serie de HBO ‘Juego de Tronos’, volvió a la palestra mediática luego de su sorpresivo aislamiento de las redes sociales y el mundo del espectáculo para dedicarse al teatro.



El actor que estudió Licenciatura en Teología y Filosofía en la Universidad de Dublín, manifestó en algunas entrevistas con medios británicos que se sentía abrumado en el mundo de la fama internacional. Es más, luego de su participación en ‘Game of Thrones’ decidió alejarse de la cámaras y fundar su propia academia de teatral.

No obstante, en los últimos días ha vuelto a ser relevante en las diferentes plataformas digitales por contraer nupcias con la actriz Róisín O'Mahony el pasado 29 de agosto. Las imágenes del hecho fueron compartidas por Patsy Lynch, sacerdote del templo donde se ofició la boda, vía Twitter.



"Una ceremonia de matrimonio muy simple, llena de oración y digna para la celebridad cinematográfica Jason Gleeson y Roisín: Iglesia de Glen", mencionó Lynch en su perfil personal de Twitter.



"Todos aquí conocen a Jack y eso demuestra que son parte de toda la comunidad. Cuando lo conocí, fue como si nos conociéramos de toda la vida, él es ese tipo de persona. No hay nada artificial", agregó.



Después de la muerte de Joffrey Baratheon en ‘Game of Thrones’ en 2014, Jack Gleeson se tomó un descanso de seis años de la actuación y fue hasta el 2020 cuando regresó a la pantalla chica en la miniserie ‘Out of Her Mind’ producida por la ‘BBC’.



Very simple, prayerful and dignified marriage ceremony for Film Celebrity Jason Gleeson and Roisin: The Glen Church pic.twitter.com/xcxAWGtXaJ — Patsy Lynch (@patsylynch) August 29, 2022

