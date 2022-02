La competencia en el programa 'Yo me llamo' cada vez está más reñida y muchos de sus participantes ya han quedado por fuera del concurso para llegar finalmente a la elección del doble perfecto. Una de las recientes eliminadas fue la imitadora de Jennifer López.



Su nombre real es LorAngie Ramírez y, según cuenta en su perfil de Instagram, es cantante, bailarina y licenciada en Educación Artística.

Tras su salida del 'realitiy', 'JLo' concedió una entrevista al programa La Red, donde confesó que en su lucha por convertirse en una artista reconocida ha tenido que recibir propuestas indecentes y acoso por parte de varios hombres.



La artista contó en el programa de Caracol Televisión los detalles de uno de esos momentos incómodos que ha vivido, el cual fue protagonizado por un empresario mayor que le propuso financiar su carrera profesional a cambio de favores sexuales.



El hombre, al parecer, le hizo dicha propuesta tras presentarla con una agente de celebridades que le explicó que para impulsar su carrera necesitaría 500 millones de pesos que ella no tenía, pero su conocido sí.



"Yo me voy a portar bien contigo y tú te portas bien conmigo. Por ese dinero no te preocupes que tú sabes que yo lo tengo. Tu novio no se va a enterar de nada, todo va a pasar aquí entre nosotros, cuando yo tenga viajes o negocios quiero que tú me acompañes, la pasamos rico y tú tienes tu platica", contó en La Red.

Además, la mujer narró un hecho similar donde otro hombre se acercó a ella ofreciéndole ser su mánager, sin embargo, le pidió un show privado, a lo que ella se negó. Unas semanas después, el mismo sujeto intentó llevarla a un motel para discutir en privado el plan de trabajo que tendrían.



A pesar de haber logrado superar dichas situaciones, la imitadora de JLo se quejó de las diferentes experiencias de acoso que ha sufrido a lo largo de su carrera y que reflejan la vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres que hacen parte de este medio artístico.