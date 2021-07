J Balvin y Valentina Ferrer publican primera foto de Río

La modelo argentina Valentina Ferrer compartió el jueves en su cuenta de Instagram la primera imagen de su hijo con J Balvin, Rio. El pequeño nació hace tan solo cuatro días y por ahora, parece que la pareja está disfrutando de su nueva familia en la privacidad de su hogar.

"4 days of the best Love" se lee en la leyenda de la publicación de la modelo, que se traduce como "cuatro días del mejor amor".



En la imagen, que está en blanco y negro, se aprecia la mano de Ferrer acariciando delicadamente el pie de su recién nacido.



(Puede leer: ¿Cuál es el significado del nombre unisex del hijo de J Balvin?)

(Si nos lee desde la App, haga clic aquí)



El cantante colombiano había anunciado el domingo el nacimiento de su primer hijo con Ferrer, con quien sostiene una relación desde 2018.



Mediante un corto mensaje en Twitter, el artista paisa comunico la llegada al mundo de Río, su primogénito, el cual fue recibido con gran alegría por sus seguidores.



El nacimiento habría sido en la ciudad de Nueva York y tanto la madre como el bebé estarían bien de salud, según informó el diario El Colombiano de Medellín.



(También: ¡Increíble!: J Balvin también se unió al nuevo disco de Metallica)



Inicialmente, la pareja había mantenido en secreto el embarazo y poco se conocía acerca de cuando nacería el bebé y de cómo se llamaría.



Y fue finalmente la cantante Karol G, amiga cercana de Balvin, quien a través de un comentario en redes sociales reveló el nombre que habían escogido los padres: Río.



ELTIEMPO.COM