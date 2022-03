Desde este jueves J Balvin volvió a ser el centro de atención, no sólo por la nueva canción de Residente en la que lo critica fuertemente y lo cataloga como un "bobolón, pendejo y mentiroso", sino también porque en sus redes sociales compartió en las últimas horas imágenes donde se le ve con el hijo de Pablo Escobar.



Mientras está en boca de muchas personas, el cantante de música urbana ha compartido fotos y vídeos de un viaje que está realizando con su familia en Argetina, de donde es su pareja.



Sin embargo, para sorpresa de muchos, en una de esas publicaciones apareció con Juan Sebastián Marroquín Santos, o Juan Pablo Escobar Henao (nombre de nacimiento), el hijo de Pablo Escobar, lo que ha hecho que las críticas para Balvin aumenten.



El cantante, en la historia publicada en su cuenta de Instagram con Juan Sebastián, decía: “camellando por aquí con el Juan” y "me entiende, me entiende", en medio de risas.



J Balvin y Juan Sebastián Marroquín Foto: Instagram: @jbalvin

Además, Balvin compartió en sus historias de Instagram una fotografía conversando y riendo con Juan Sebastián, en la cual escribió 'omertá', de origen italiano y que traduce "ley del silencio".



'Omertá' es una palabra usada entre miembros de la mafia y hace referencia a cuando una persona prefiere permanecer en silencio por miedo de represalias o por proteger a otros culpables.



La palabra podría hacer alusión, como han comentado algunos internautas, a la canción que estrenó Residente y en la cual el colombiano recibió fuertes ataques.



Al parecer, mediante ella, el reguetonero prefiere guardar silencio frente a los señalamientos del exintegrante de Calle 13.

De la reunión entre J Balvin y Marroquín no se conocen mayores detalles. Cabe agregar que el hijo de Escobar tiene 45 años, es arquitecto, diseñador industrial y escritor.



Los comentarios de los usuarios de esta red social fueron buenos y malos. Algunos decían: "los hijos no tienen que cargar con los males de los papás" , "negocios son negocios", mientras que otros hicieron fuertes comentarios y lo tacharon de "hipócrita".

