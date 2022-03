La pelea entre los cantantes del género urbano J Balvin y Residente, que fue tendencia a finales del 2021, hoy se revive con una nueva canción que estrenó el rapero puertorriqueño junto a Bizarrap. Varios famosos opinaron con respecto a este tema en sus redes sociales.

¿Por qué nació esta tensión entre ambos artistas?

Todo comenzó cuando el reguetonero colombiano J Balvin hizo una crítica a los premios Grammy en su cuenta de Instagram, diciendo que no valoraban el trabajo de los reguetoneros y que no recibían las nominaciones que se merecían.



Ante esto, Residente salió a hablar públicamente explicando que la música que hacía el colombiano no era suficiente para que fuese galardonado con un premio musical. Incluso afirmó que su trabajo era como un “carrito de ‘hot dogs’ esperando a ganar una estrella Michelín”.

¿Qué dice la 'tiraera' de Residente a J Balvin?

Las declaraciones de los dos famosos generaron polémica en redes sociales por parte de los fanáticos de ambos cantantes y demás usuarios. Aunque muchos pensaron que esta controversia se detendría ahí, lo cierto es que el puertorriqueño aún tenía cosas por decirle al reguetonero.

El pasado tres de marzo, el rapero Bizarrap estrenó una canción con Residente denominada ‘Music Sessions #49’. En este 'clip' hubo frases que los fanáticos tomaron como un ataque a J Balvin, a pesar de que solo se menciona su nombre real, “Josecito”, pero no directamente su nombre artístico.



“El pueblo luchando, los están matando y el tipo sube fotos de Gandhi rezando”, en esta frase de la canción se puede interpretar la indiferencia del reguetonero cuando ocurrió el paro nacional en Colombia.



(Lea también: Residente ataca a J Balvin en su nueva canción: ‘Es un bobolón’).

“Un día dijo que quiso hacer reguetón siendo franco al descubrir que Daddy Yankee era blanco. Lo peor de todo y lo más grave es que este p(...) es racista y no lo sabe”, es otra estrofa de la producción musical, la cual, aunque no menciona el nombre del reguetonero, tiene detalles que los usuarios asocian directamente con él.

'Asesinato cometido a lápiz': Opiniones de los artistas

Ante la controversia de la canción, varias figuras públicas como Maluma, Alejandro Sanz, Sebastián Yatra y Ricardo Montaner se pronunciaron al respecto en sus redes sociales.



En su cuenta de Twitter, el cantante español Alejandro Sanz publicó un trino diciendo: “Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz”, haciendo referencia a las duras críticas que Residente le había lanzado a JBalvin con su nuevo clip.

Tu también lo ayudaste 😉 pic.twitter.com/8BQ6nHqP4i — Álvaro Palacios (@alvaroentw) March 3, 2022

Ante esto, los fanáticos de Sanz lo apoyaron y revivieron el momento en el que el reguetonero y el español tuvieron un altercado cuando fueron jurados del reality de talentos ‘La Voz’, siendo que entre ellos empezaron criticaron sus trabajos como cantantes.

Aunque no dio detalles sobre su opinión, Maluma se manifestó imparcialmente frente a esta controversia. Foto: Instagram: @Maluma

(Siga leyendo: ¿Miguel Polo Polo contrató a Abelardo de la Espriella en caso contra Riaño?).



Maluma también se pronunció frente a la polémica. El reguetonero no tomó partido ni defendió a ninguno de los dos implicados, sino que publicó una foto de los dos artistas en sus historias de Instagram con un sencillo mensaje que decía “paz”.



Otro famoso que dejó su opinión en sus redes sociales fue el cantante venezolano Ricardo Montaner, quien afirmó sentirse decepcionado e hizo un llamado para poner fin a este altercado.



“He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, expresó el cantante en su publicación.



(Siga leyendo: El costoso regalo que le hizo La Liendra a su novia, Dani Duke).

He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre.

Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

Además de los famosos, muchos usuarios de Twitter crearon y difundieron varios memes que hacían alusión a la pelea entre los cantantes.

#Residente Jbalvin y su equipo creativo rompiéndose la mandarina para contestarle a Residente pic.twitter.com/cqn2bTrcbv — julian alvarez (@julianchoherbal) March 4, 2022

En 8 minutos Residente y Bizarrap sepultaron a JBalvin. pic.twitter.com/P9peMHNC6l — MCDonald's Cuba ❼ (@McDonaldsCub) March 4, 2022

