El puertorriqueño Residente y el colombiano J Balvin respondieron a La Liendra por un corto rap que compartió hace unos días, con el que tomó partido y arremetió en contra del exintegrante de Calle 13.

La nueva canción de Residente levantó una polémica en un sector de la industria de la música. A lo largo de 8 minutos y 49 segundos, el exintegrante de Calle 13 atacó fuertemente al reguetonero J Balvin.



Tras los calificativos que le hizo al colombiano, distintas personalidades han tomado partido en medio de la rencilla. Sebastián Yatra, Ricardo Montaner, Maluma, Alejandro Sanz y otros se han pronunciado sobre la melodía explosiva.

El turno también fue para el ‘influencer’ paisa Óscar Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, quien optó por ‘rapear’ y dedicarle algunas frases al puertorriqueño.



“Tente duro que no sabes lo que se te viene”, recitó al principio del video. A partir de ahí lanzó adjetivos y rimas de alto calibre.



“Estás escuchando a La Liendra y no a Pipe Bueno. Ahora iniciamos la guerra, tú eres como un hijo de Yina Calderón y Johny Rivera”, señaló.

Además, en uno de sus versos le preguntó: “¿Qué tienes contra J Balvin?, ¿qué es lo que te pasa?, ¿acaso te debe plata? Está bien que no sea de tu agrado, pero no me lo coja a pata”, cantó.



Eso sí, aclaró que todo se trataba de humor.



Ahora, el joven compartió a sus seguidores en Instagram, que son más de seis millones, el mensaje que cada uno le respondió por interno. En primer lugar, aclaró que aunque no le gusta revelar conversaciones privadas con celebridades, en este caso lo hacía porque quería que la gente, más allá de la controversia, viera a los seres humanos detrás.

“Residente me respondió. Yo le conté que había hecho una tiradera; muy bacano, me respondió y me dijo que si necesitaba algo para aprender a escribir y mejorar él me ayudaba. ¡Increíble!, gracias, yo la verdad desearía escribir como ese ‘man’. Amo escribir, no soy tan bueno pero me gusta”, expresó La Liendra.



En el mensaje se puede ver el mensaje que René Pérez le envió por privado: “Todo bien mi hermano, lo importante es que sea buena. Intenta rimar todo con consonantes. Si necesitas ayuda me avisas. Abrazo”.

Por su parte, el influenciador colombiano también mostró lo que le dijo el artista paisa por interno, que fue unas risas.



“A mí me daría pereza ser J Balvin. Ese ‘man’ es demasiado juicioso para sostener a lo que ha llegado, así que para mí los dos son unos monstruos muy duros. Con ellos voy a decir algo: no me voy a poner de equipo de ninguno; los voy a disfrutar, cada uno tiene un talento diferente, pero es el mejor en lo que hace y eso se respeta”, concluyó La Liendra.



En la pista titulada ‘BZRP Music Sessions #49’, la cual realizó con ayuda del productor Bizarrap, Residente mostró su desacuerdo con el rumbo que ha tomado la industria con “artista' de quinta, que escriben meno' que un bolígrafo sin tinta” que no componen ni interpretan sus canciones.

