Los ocho minutos con 39 segundos en los que Residente ataca sin clemencia a J Balvin siguen dando mucho de que hablar en redes sociales. Mientras algunos aplauden la composición y otros la rechazan por su tono, muchos han reaccionado con toneladas de memes sobre los dos artistas.

La canción, titulada ‘BZRP Music Sessions #49’, marca un nuevo capítulo en la discusión a través de redes sociales entre los dos cantantes del género urbano. Esta rencilla comenzó cuando J Balvin colombiano criticó a los Premios Latin Grammy 2021 por no incluir a cantantes de reguetón en las nominaciones.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, escribió en aquella ocasión.

"Los que tienen poder en el género, Ninguno debería ir. Es decir todos porque somos un movimiento", agregó.

Luego de la declaración, el Residente respondió a Balvin comparando su música con un carrito de 'hot dogs' y criticando su llamado al boicot en una noche que estaría dedicada a Rubén Blades.



“Tienes que entender José, es como si un carrito de 'hot dogs' se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelín (...) Te explico, pa' que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de 'hot dogs', que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se va a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín", afirmó en un video en sus redes sociales.

Como respuesta, J Balvin, ni corto ni peresoso, sacó una línea de mercancía con perros calientes. Entre los productos se encuentra una camiseta, dos busos, una gorra, una bolsa de compras y un póster. Los precios van desde los 40.000 hasta los 151.600 pesos colombianos.



Desde entonces, la pelea no había vuelto a sonar hasta que Residente publicó un nuevo video en el que aseguraba que un "pendejo" del género urbano se había enterado que su nueva canción hablaba de él y que quería evitar que saliera, amenazándolo con demandarlo.

Además se burló de sus más recientes publicaciones en Instagram y aseguró que lo único que buscaba era generar lástima entre sus seguidores.

“Solo por una simple tiradera. Pero al final no me importa si me demandan, si no me ponen en las playlist, no me importa ser el numero uno en nada que tenga que ver con la ‘payola’”, expresó René.​



El velo sobre a quién hacía referencia se levantó este jueves cuando salió finalmente el sencillo. En su rimas, Residente no se guardó nada contra Balvin, quien en las últimas semanas ha estado compartiendo el difícil momento por el que atraviesa él y su mamá, quien lleva semanas ingresada en un hospital por contagio de covid-19.



Por su parte, Balvin también ha tenido que ser atendido por médicos, según él, por no descansar bien.