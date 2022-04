Este domingo se llevó a cabo la cerominia número 64 de los Premios Grammy. Una de las presentaciones de la noche estuvo a cargo del colombiano J Balvin y la argentina María Becerra, quienes interpretaron su éxito 'Qué más pues'.

Los artistas le dieron el toque latino al show del evento en un escenario en el que predominaron las luces azules y rojas.

J Balvin no solo cantó junto a 'la nena de Argentina', después tuvo un momento en solitario para interpretar su tema 'In Da Getto', rodeado de bailarines enmascarados cuyas manos recreaban una coreografía simétrica.



(Lea también: BTS: así fue la presentación más esperada en la noche de gala de los Grammy).



Aunque ambos artistas lo dieron todo en el escenario, los internautas no quedaron muy satisfechos con la presentación, destacando que les faltó aire, desafinaron e, incluso, se les olvidó parte de la letra. Por supuesto, los memes no se hicieron esperar.

J balvin dándolo todo, los gringos: pic.twitter.com/KrmVPJNaKz — Angie⁷ (@Young_ForeverJM) April 4, 2022

la presentacion de j balvin y maria becerra... pic.twitter.com/gnr8L8bFtx — nayla (@misssrigth) April 4, 2022

(De interés: ¿Will Smith vetado de Netflix? Suspenden rodaje de su nueva película).

Algunos internautas recordaron la primera polémica entre J Balvin y Residente, cuando el colombiano pidió no asistir a loa Grammy Latino porque no respetaban el género urbano.

J BALVIN: Los #LatinGRAMMY Son Cagada No Vayan



J BALVIN: Los #GRAMMYs Son Lo Mejor Del Mundo Vengo A Representar A Los LATINOS pic.twitter.com/czCE5djUou — Edd Alvrz (@Edd_Alvrz) April 4, 2022

J Balvin con los Grammy Latinos / J Balvin con los Annual Grammy Awards #GRAMMYs #JBalvin pic.twitter.com/wsKPHVfA2j — Vale Puls (@valentina_p_) April 4, 2022

(Además: Billie Eilish cantó bajo la 'lluvia' y lució una camisa de Taylor Hawkins).

Residente no le tumbo la carrera a j balvin con la tiradera, lo hizo él mismo hoy en los #GrammyAwards pic.twitter.com/MepC9k0wzE — 🌹 𝕷𝖆 𝖕𝖎𝖇𝖆 𝖉𝖊𝖑 𝖇𝖑𝖔𝖔𝖐𝖇𝖚𝖘𝖙𝖊𝖗 🌹 (@ryveroflorencia) April 4, 2022

Sin embargo, otros pidieron dejar de criticar a J Balvin, pues su actuación en sus premios Grammy no solo es un gran logro en su carrera musical sino que demuestra el reconocimiento que tiene a nivel mundial.



(Siga leyendo: Foo Fighters gana 3 Grammy, una semana después de la muerte de su baterista).



Cabe destacar que el reguetonero estaba nominado en la categoría Mejor álbum de música urbana por su dico 'Jose', pero el gramófono se lo llevó Bad Bunny gracias a su producción 'El Último Tour Del Mundo'.

Más noticias

¿Sin audiencia? Marbelle cantó en Villavicencio ante unos pocos asistentes

Pensó que tenía covid, fue al médico y el diagnóstico la dejó devastada

​Así será el parto de Evaluna Montaner la próxima semana

Tendencias EL TIEMPO