J Balvin y la sutil pero clara respuesta que le dio al mensaje de Residente

J Balvin sigue en el ojo del huracán luego de su fuerte comentario sobre los Latin Grammy, pues el martes 28 de septiembre dieron a conocer los nominados de la edición 22.



El reguetonero antioqueño compartió en sus redes un mensaje en el que atacaba los premios y hasta propuso organizar un boicot.



“Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto”, escribió Balvin, quien este año cuenta con tres candidaturas en las categorías de canción del año, canción urbana y mejor interpretación de reguetón.



La respuesta a ese trino no se hizo esperar y René Pérez, cantante conocido como ‘Residente’ y quien es exintegrante de Calle 13, hizo otro comentario con contundencia.



El puertorriqueño, apoyado también por otros artistas como Don Omar, entre otros, criticó al músico colombiano por querer boicotear la gala de los premios Grammy Latino, que se llevarán a cabo el próximo 18 de noviembre.



“Tu música es como si fuera un carrito de 'hot dog' que a mucha gente le puede gustar pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, le dijo Residente a J Balvin.



Sin embargo, al artista paisa prefirió no darles relevancia a los comentarios de sus colegas y contestó de manera sutil.



“Respeto tu opinión”, escribió J Balvin en la publicación de Residente.



Pero no es la primera vez que Balvin lanza dardos en contra de la Academia Latina de la Grabación, que concede los Latin Grammy: en el 2019 fue uno de los abanderados del movimiento en redes 'Sin reggaeton no hay Latin Grammy', que se acompañaba de un gramófono tachado.



"No estoy de acuerdo con la parte de utilizarnos para el rating y después no llevarnos lo que nos merecemos en nuestras propias categorías", dijo J Balvin en Instagram, en 2019.



ELTIEMPO.COM