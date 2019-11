J Balvin y famosos del país criticados por hablar o no hablar del paro

Instagram:

Otra de las criticadas por su silencio fue la ex Mis Universo, Paulina Vega. Sus seguidores critican que la última foto de su cuenta de Instagram es una imagen de unos zapatos Adiddas con una cara feliz en el centro. En los comentarios algunos le reclaman por no pronunciarse sobre el paro nacional. "Cómo es que la Miss Universo colombiana que un día nos llenó de orgullo es tan indiferente a la situación del país y no se pronuncia para apoyar el paro sin violencia! OYE @paulinavegadiep que el privilegio no te quite la empatía!", dice uno de los comentarios. Hasta el momento, la modelo no se ha pronunciado al respecto. Según Felipe Riaño Jaramillo, experto en comportamiento humano, muy pocos han apoyado, a su manera, la marcha, y es respetable que muchos de los artistas apoyen el gobierno del Presidente Duque y por ello no se pronuncien.