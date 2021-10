La broma del Cholo Valderrama a Residente por pelea con J Balvin

El fin de semana pasado fue tendencia el debate entre el cantante de reguetón J Balvin y el rapero puertoriqueño Rene Pérez, más conocido como Residente, debido a las acusaciones del antioqueño contra los premios Grammy Latino que se llevarán a cabo el próximo 18 de noviembre.



Balvin mostró su desacuerdo por las pocas nominaciones a cantantes de reguetón. Residente, entonces, respondió que su música era como un ‘carrito de hot dogs’ y que los galardones se ganan con esfuerzo y no solo con inconformismo.



A raíz de está discusión, el cantautor llanero Orlando ‘El Cholo’ Valderrama no se quiso quedar atrás en la polémica, pero lo hizo de una manera muy párticular.



Valderrama publicó en su cuenta de twitter un comentario ‘picante’, y a la vez gracioso, que causó cientos de comentarios en redes.



“Será que Residente no se pega un empu…conmigo para subir rating?”, trinó Valderrama.

Será que RESIDENTE no se pega una emputada conmigo para subir rating? 🙈🙈😂😂😂 #Choleras — CholoValderrama (@CholoValderrama) October 3, 2021

Tras ello, algunos internautas empezaron a retuitear y a dejar comentarios en apoyo al cantante sogamoseño.



“Maestro Cholo, lo tuyo es arte puro, canciones escritas con el corazón, con letras que expresan un gran contenido y un mensaje puro. Lo de Residente, como se cataloga? No estoy seguro,” menciona un internauta.



“Te voy a ayudar con un rt, que tal que le llegue el mensaje y te llame o te mandé un videito”, agrega otro usuario de Twitter.



El debate empezó porque J Balvin argumentaba que el género urbano (Reguetón) no era valorado lo suficiente y que la Academia de la música latina solo lo utilizaba para subir rating. Tras ello invitó a los artistas a no asistir al evento en una especie de boicot.



Este argumento no caló bien en el puertoriqueño Residente, quien arremetió por medio de sus redes sociales contra el cantante colombiano.



“Yo te creería lo de boicot si el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas a la gala, pero ahí no pediste boicot, de seguro llevaste cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones solo ganaste una, volvió el boicot”, afirmó.



Poco tiempo después Residente borró el video y se pensó que la polémica había terminado ahí, pero J Balvin publicó una foto en su cuenta de Instagram que volvió a encender los ánimos de Residente, quien lanzó un video criticando con rudeza la carrera del colombiano.

residente volvió a peinar a j balv*n



parte1 pic.twitter.com/QOnOmhOBOz — stiven (@stivenarang) October 3, 2021

Y así, sucesivamente, siguen los ‘pullazos’. Cada uno de los artistas ha recibido un determinado apoyo y una buena cantidad de críticas. ¿Cuál será la ‘siguiente movida’?



Más allá de la polémica, la cuenta regresiva para la premiación de los Grammy Latino empezó la semana pasada con la publicación del listado de nominaciones.

