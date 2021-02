Según programa 'El gordo y la flaca', J Balvin será papá en 4 meses

El gordo y la flaca, conocido programa de espectáculos de la televisión latrina de Estados Unidos, así como otros medios de ese país, se levantaron hablando de J Balvin.

No se refirieron a su música ni a sus fabulosos números en las plataformas, sino a algo de lo que se ha venido hablando desde hace algún tiempo: las ganas del cantante paisa de ser papá.



En el programa aseguraron que Balvin y su novia argentina Valentina Ferrer serán papás y muy pronto, pues la joven tendría ya cinco meses de embarazo.



El espacio agregó que se vio a la pareja caminando por Los Ängeles y que Ferrer iba con una sudadera. "Su estado resultaba más que evidente en el que sería su quinto mes de gestación. Sí, sí, la tripa no engaña y aquí hay baby encerrado", dijeron los conductores del espacio.



La pareja, que ha llevado su relación en la intimidad y que ni siquiera aparece junta en las alfombras rojas, no se ha manifestado hasta el momento.



De ser cierto, el hijo de Balvin nacería a mediados de año.