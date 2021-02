J Balvin también fue protagonista en la pelea de ‘Canelo’ Álvarez

Mucha expectativa en torno al regreso a los cuadriláteros del boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en su primera pelea de 2021. Al final el campeón mundial mexicano no tuvo problemas para vencer por nocaut al débil turco Avni Yildirim, quien no salió al tercer asalto luego de haber caído en el segundo round. Álvarez retuvo sus cinturones de peso supermediano, en un combate celebrado en el estadio Hard Rock de Miami, ante unos 15.000 espectadores.



Pero la velada tuvo un toque colombiano. La presencia el J. Balvin, quien además de ser aligo cercano al púgil, tuvo la oportunidad de a hacer un mini show previo al combate.

Canelo y JBalvin en 5 minutos se armaron mejor show que TheWeeknd en el Super Bowl. pic.twitter.com/mDn6zbiW27 — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) February 28, 2021

Llamó la atención la salida al ring de Canelo, quien estuvo acompañado por el cantante, quien interpretó su éxito musical ‘Mi gente’.



El boxeador de 30 años, nacido en Guadalajara, tras su contundente triunfo recibió el cinturón, y estuvo nuevamente acompañado por el artista colombiano, quien le dio un fuerte abrazo y se mostró complacido de poder acompañar a su amigo en la velada boxística.



La amistad entre estas dos personalidades tomó fuerza desde hace un par de años debido que el artista antioqueño nombró al tapatío en un fragmento de la canción "Ritmo" y en la cual se le escucha decir: “Como Canelo en el ring nada me asusta”.



"J Balvin es una persona muy seria, muy responsable también y me gusta tener amigos así. La verdad que le agradezco mucho, este fue un adelanto de su mercancía y me pidió que me la pusiera", dijo el pugilista en la transmisión de Espn.

J Balvin y 'Canelo' Álvarez tiene una buena amistad desde hace un poco más de dos años. Foto: AFP

Y así fue, Canelo Álvarez lució ripa de la colección de J. Balvin. Previo al combate, el ‘Canelo’ arribó al Hard Rock City con una chaqueta de la nueva colección del cantante, la cual tiene un costo de cerca de 30 mil pesos mexicanos, un poco más de 5 millones de pesos colombianos.

La amistad quedó más que fortalecida en una noche que dejó alegría tanto para el boxeados como para el cantante colombiano.



