El artista colombiano, J Balvin, ha sido noticia recientemente luego de que suspendiera una gira de conciertos en Estados Unidos. En un comunicado publicado en sus redes sociales, se informó sobre el hecho. La razón había sido "desafíos de producción imprevistos" por las restricciones por la pandemia de covid-19.



Creo que es un buen momento para compartir más tiempo con mi gente, con mi familia

Sin embargo, una entrevista para el diario El País daría cuenta de otras razones que habrían llevado al cantante de reguetón a aplazar sus espectáculos en vivo. "En la vida, a veces, trabajas y trabajas y la razón por la que fallas es porque no paras de verdad", afirmó.

J Balvin es padre primerizo. Y eso le gusta. Así lo ha hecho saber a través de sus publicaciones a diario. Con Río, su bebé, comparte lo más que puede. Esa nueva "faceta", como él mismo la llama lo ha llevado a mostrar algo que muchos desconocían.

Eso lo ha llevado a "valorar" los tiempos con su gente. "Creo que es un buen momento para compartir más tiempo con mi gente, con mi familia. Y empezar a ponerlo en valor. No tiene precio", le dijo al diario español.



Y agregó: "El hecho de ser padre me enseña mucho de la paciencia, del amor, de cómo buscar lo mejor para el otro. Especialmente mi hijo y mi familia. Y ser muy consciente de no transferir mis temores y mis miedos a mis hijos. Porque los temores, la mayoría de ellos, son heredados. No son realmente parte de nosotros”.

