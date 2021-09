'Sal y perrea': J Balvin le hace frente con humor a polémica con Residente

J Balvin continúa generando todo tipo de comentarios en redes sociales por criticar las nominaciones de los premios Latin Grammy de este año.



Ante los ataques de Residente, el colombiano le hizo humor a la situación. Se tomó varias fotografías al lado de un carrito de ‘hot dogs’, haciendo referencia a la comparación que hizo René con su música.



“Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto”, escribió Balvin en su cuenta de Twitter.



Mediante este trino, se mostró disgustado con el tratamiento que la Academia Nacional de Artes y Ciencias le da al género reguetón.

A partir de ahí, decenas de artistas se mostraron en desacuerdo con sus declaraciones. La reacción que más ha tenido eco es la de Residente, cuyo nombre de pila es René Pérez, quien criticó a Balvin.



“Si los Grammy no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 (premios) Grammy? ¿Yo no soy urbano? ¿Yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?”, dijo el rapero.

Además, comparó la música del antioqueño con un “carrito de ‘hot dogs’”.



“Tienes que entender José, es como si un carrito de 'hot dogs' se molestara y se emp... porque no se puede ganar una estrella Michelín (...) Te explico, pa' que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de 'hot dogs', que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se va a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, afirmó el exintegrante de Calle 13 en un video publicado en Instagram, el cual fue eliminado de la red posteriormente.



J Balvin, de 36 años, escribió en esa publicación de Residente: “Respeto tu opinión”. Una frase corta que parecía cerrar el capítulo entre ambos artistas.

De René para José 🌭🌭🌭🌭



Residente / J Balvin pic.twitter.com/bPLyF4BvAk — Edward Peña (@Edwardpl) September 30, 2021

Sin embargo, parece que no fue así. Y el tema sigue vivo con las recientes imágenes que el colombiano compartió en su Instagram, donde lo siguen cerca de 50 millones de personas.



El reguetonero posó al lado de un carrito de ‘hot dogs’. Y por lo que se ve la imagen no se la tomó en Colombia, sino en el exterior.

De manera muy casual -gafas negras, camisa blanca, chaqueta de jean, pantalón gris y crocs blancos- se ve al cantante. Además, escribió en la publicación ‘Sal y perrea’, título de la canción de Sech que contará con el paisa y Daddy Yankee en el remix.



El panameño Sech publicó hace algunas horas un video con los artistas del género urbano. Se veían muy felices y también aprovecharon para invitar a sus seguidores a “darle ‘pre-save’” (guardar con anticipación) el remix que se estrenará este 30 de septiembre.

De hecho, Sech y Daddy Yankee se han mantenido en silencio frente a la polémica entre Balvin y Residente.

