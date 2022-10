J Balvin ha destacado por ser una de las personalidades del mundo de la música más reconocidas del planeta. Su imagen le ha permitido colaborar con grandes exponentes de la industria, como Ed Sheeran, Khalid, Cardi B, entre otras personalidades internacionales.



Recientemente, ha vuelto a tener relevancia entre las tendencias musicales por haber colaborado en el último álbum de Ozuna, junto a Chencho Corleone, Arcángel, y Randy en la canción ‘El cel’, la cual ya cuenta con más de 2,5 millones de reproducciones en YouTube a cinco días de su estreno.



Así mismo, ha logrado introducirse en el mundo de la moda con el segundo lanzamiento de los ‘AIr Force Jordan x JBalvin 2’, zapatillas que se agotaron en menos de 48 horas en las salas de preventa, las cuales los estaban ofreciendo a un precio que oscilaba entre los 300 y 400 dólares (1’383.621 y 1’844.828 pesos colombianos).



Y es precisamente sobre su merch, que en las últimas horas está rondando un video que muestra a la mascota oficial de la tienda de ropa del colombiano paseandose por las playa de Copacabana, Río de Janeiro, mientras va compartiendo con algunos fanáticos que reconocieron el logo de inmediato.



Lo que no esperaban aquellas personas que lograron divisar el disfraz inflable, era que en su interior supuestamente se encontraba el intérprete de ‘Agua’, haciendo su propia campaña publicitaria.



En las imágenes se puede ver al logo trotando por el malecón, subiendo al Cristo Redentor y haciendo algunos toques con una pelota de fútbol sobre a arena. Al final de registro, se ve que quien sale del traje es J Balvin notablemente sofocado por el calor que hace al interior del disfraz.



“No saben lo difícil que es ser el muñequito de J Balvin ¡lo logramos, qué calor hace dentro de esta vaina! “, fueron las palabras que pronunció el artista al quitarse el traje.



Sin embargo, la grabación género divisiones entre lo que no creyeron que efectivamente fue el artista quien hizo la grabación en las calles de Río de Janeiro y quienes se asombraron por la actuación del antioqueño.



“Ay por favor y vamos a creer eso ”, “Entró, salió enseguida y grabó”, “ Nadie le cree”, “ que bonito, solo a él se le ocurre”, “espectacular, así debe ser”, y “ No lo sé Rick parece falso”, fueron algunas reacciones de usuarios de internet.



