J Balvin reta a 'Canelo', boxeador mexicano, a tener una pelea

A través de una serie de interacciones en la red social de Instagram, el cantante y artista colombiano J Balvin decidió retar a su amigo y boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez a un encuentro en el cuadrilátero.

En un breve video, Balvin invitó a 'Canelo' a una pelea, pero no se esperaba que el boxeador fuera a responder su propuesta.



"Acabo de escuchar la historia de mi hermanito José. Nada más quiero decirle que con los ojos cerrados y que con cuál mano quiere que le pegue. Encantado, un honor", expresó el mexicano.



Por su parte, tras la respuesta del boxeador, Balvin tomó nuevamente su cuenta de Instagram para comentar sobre lo sucedido. "Era un chiste, yo no pensaba que Canelo me fuera a responder, pero yo no puedo permitir que me den una pela con los ojos cerrados. Yo voy a seguir con la música, muchas gracias", dijo Balvin en tono jocoso.



Saúl 'Canelo' Álvarez y J Balvil exhiben los cinturones mundiales de boxeo. Foto: EFE

Balvin y el 'Canelo' se mostraron cercanos cuando el artista colombiano acompañó al boxeador en su primera pelea del 2021, que se llevó a cabo en febrero.



Balvin tuvo la oportunidad de a hacer un mini show previo al combate y acompañó al 'Canelo' en su salida al ring,



En ese entonces, Álvarez retuvo sus cinturones de peso supermediano, en un combate celebrado en el estadio Hard Rock de Miami, ante unos 15.000 espectadores.



La amistad entre estas dos personalidades tomó fuerza desde hace un par de años debido que el artista antioqueño nombró al tapatío en un fragmento de la canción "Ritmo" y en la cual se le escucha decir: “Como Canelo en el ring nada me asusta”.



"J Balvin es una persona muy seria, muy responsable también y me gusta tener amigos así. La verdad que le agradezco mucho, este fue un adelanto de su mercancía y me pidió que me la pusiera", dijo el pugilista en la transmisión de Espn.



