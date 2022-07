El cantante de reguetón J Balvin ha protagonizado algunos escándalos en el primer semestre del año. En marzo, el puertoriqueño René le dedicó un rap en el que lo catalogaba como “desleal”, “copión” y “bobolón”, situación que ocupó los tabloides por varias semanas.



Tan solo tres meses después, el artista tuvo otro encontrón con el mexicano Christian Nodal, quien en su tema ‘Girasol’, dijo que Balvin era “imprudente” y que lo había humillado frente a 500 millones de personas al burlarse de su cambio de look.

Ambas ‘tiraderas’ llegaron a su final, luego de causar revuelo en redes sociales. Aunque con Nodal hubo una reconciliación, con René el ambiente parece seguir tenso.

(Lea además: Video: Graban a Gerard Piqué escuchando 'Inevitable' de Shakira).

La respuesta de Balvin

Hace unos días, el intérprete de ‘Blanco’ usó su cuenta de Instagram para responder algunos de los cuestionamientos que le habían dejado sus seguidores en una caja de preguntas.

Facebook Twitter Linkedin

El artista respondió preguntas de sus seguidores. Foto: Instagram: @jbalvin

Balvin opinó acerca de varios temas, entre ellos, cómo le parecían algunos artistas de su mismo género musical, su vida como famoso y sus aspiraciones como cantante. Sin embargo, la pregunta que más llamó la atención fue la que lo cuestionaba acerca si haría o no una ‘tiradera’ en un futuro, a lo que el artista respondió de manera contundente.

(Lea además: Bill Gates anuncia que donará su fortuna y saldrá de lista de los más ricos).

“Jamás, no es mi vibra, no soy yo. Yo vine para elevar la cultura y a los que me siguen no les puedo enseñar odio”, respondió el paisa.



Los internautas no desaprovecharon la oportunidad para indagar más en lo que opinaba el cantante urbano de otros artistas, por lo que quisieron saber qué tal era su relación con Blessd, Ryan Castro, Karol G y Anitta. En todos los casos, el colombiano respondió cosas positivas y alabó el éxito que están teniendo estos individualmente.

(Lea además: Ratifican condena contra Amber Heard y deberá pagar indemnización a Depp).

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

Más noticias

La reconocida modelo que estaría saliendo con Sebastián Yatra

Niña viral en TikTok recibe ofertas para actuar en cine

Albañil ganó 3.000 millones en tragamoneda: dice que no le quieren pagar

Niño pide la muerte ante el dolor intenso que le causa una enfermedad

La verdadera historia detrás de los músicos del Titanic

Tendencias EL TIEMPO