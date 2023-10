La respuesta de J Balvin al ser mencionado en canción de Bad Bunny: 'Me extraña mucho'

Después de varias semanas de especulación por parte de los fanáticos de Bad Bunny, el cantante por fin lanzó su nuevo álbum 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'.



Con un total de 22 canciones, esta nueva producción ha sorprendido a muchos, especialmente debido a las indirectas que el artista ha lanzado a varios colegas en sus letras.

Entre las referencias se encuentra el artista antioqueño J Balvin, quien se mostró extrañado por la pulla que incluyó en la canción 'Thunder y Lightning', en la que menciona: "Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin".

Frente a esto, Balvin dijo en un en vivo, publicado en su cuenta oficial de Instagram, que "estaba extrañado por 'la vuelta'".

“Nos apoyamos mutuamente, hicimos otra historia, creamos una historia nueva, creo yo, dentro de la música. No entiendo lo que pasa por la mente, realmente no entiendo, pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona, así que realmente a mí eso me tiene extrañado”, comentó en la transmisión.

Así mismo, tocó el tema de 'Yo le llego', una colaboración que hizo Bad Bunny con el antioqueño para el álbum 'Oasis' en el año 2019.

“Siempre pillé que ese man tiene un talento brutal, eso lo pillé mucho antes y siempre supe que iba a ser grande (…) Es buen artista y es muy buena persona, por lo menos lo que yo conozco, me extraña mucho la vuelta”, añadió.

El más reciente trabajo de Bad Bunny cuenta con la participación de varios artistas, como Arcángel, Bryant Myers, De La Ghetto, Eladio Carrión, Feid, Luar La L, Mora, Ñengo Flow, Young Miko y Youngchimi.

Fue lanzado el viernes 13 de octubre y llegó después del éxito de 'Un verano sin ti', que permaneció 13 semanas no consecutivas en la cima de la lista Billboard 200 y que, además, incluyó 22 temas en el Billboard Hot 100 el 21 de mayo.



Ahora, esta nueva entrega también augura un puesto en dichas listas, pues incluye dos canciones previamente lanzadas, tituladas 'Where She Goes' y 'Un Preview', que han sido bien recibidas por sus seguidores hasta el momento.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

