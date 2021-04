J Balvin responde a comentario machista que le hicieron por usar falda

El reguetonero J Balvin, de 35 años, suele sorprender a sus fanáticos con sus extravagantes cambios de look, que incluyen distintos colores de pelo, vestuarios originales y lujosos accesorios.



Recientemente, el intérprete del álbum ‘Colores’ publicó una fotografía en la que anunciaba su próxima canción ‘Otra Noche Sin Ti’ - en colaboración con Khalid -, la cual se lanza oficialmente este 8 de abril.



En la instantánea, que ya tiene más de 500 mil ‘Me gusta’, se observa al paisa de espaldas al cantante estadounidense, quien también ha hecho colaboraciones con otros grandes artistas como Billie Eilish.



Lo que llamó la atención de varios de sus más de 45 millones de seguidores fue su vestuario: una falda larga con boleros color gris.



La publicación desató una serie de comentarios que señalaron la forma de vestir de José, entre esas, un comentario machista que hizo un usuario de Instagram: “¿Qué pasó parce con esa falda pues? / las faldas son para las señoritas y los pantalones para los caballeros".



El artista, que recientemente rompió el récord del cantante con más número uno en la historia de los Billboard con ‘Veneno’, decidió contestarle de manera contundente, demostrando que no está de acuerdo con ese tipo de comentarios estereotipados.



“Estamos en el 2021, ojalá hubiera una falda más chiquita ese día, unos tacones y la rompo”, escribió en una respuesta que ha sido aplaudida por muchos ya que demuestra que el músico no tiene nada de machista.



Las faldas son para las señoritas y los pantalones para los caballeros FACEBOOK

En 2018, el colombiano fue señalado de machista después de que en un juego de ‘Casar, matar o besar’ asegurara que Rihanna “no es una mujer para casarse, sino para pasar un buen rato”. El comentario fue tildado de ‘sexista e ignorante’.



De igual manera, en el año 2020 fue señalado de supuestamente defender al rapero Chris Brown, acusado de violencia y abuso sexual hacia las mujeres, entre ellas sus exparejas Rihanna y Karrueche Tran. Esto después de que comentara un emoticón de ‘100’ en un post que hizo Justin Bieber al respecto.



Sin embargo, con esta respuesta ha dejado en claro que no es machista y que no teme usar vestimentas ‘femeninas’ ni vacila al encarar este tipo de comentarios.

Tendencias EL TIEMPO