J Balvin anuncia su regreso definitivo con ‘nueva música’ desde esta semana

J Balvin lleva bastante tiempo sin presentar música nueva, sin embargo, todo empezó a cambiar desde el pasado 25 de enero, cuando se lanzó ‘Gafas negras’ junto a Maluma.



Ese solo sería el inicio del regreso del hijo de Medellín a la escena musical, pues el 25 de febrero sorprendió con un mensaje publicado a través de su perfil de X.



(Le podría interesar: ‘Gafas negras’: Maluma y J Balvin lanzaron su nueva colaboración musical).

“Lo prometido es deuda Familia, vengo para ustedes con música nueva a partir de esta semana que empieza y se van a dar cuenta que les voy a pagar esta deuda con intereses”, escribió el artista.



Rápidamente, empezó a recibir miles de ‘me gusta’ y comentarios como: “Estoy esperando tu próximo disco”, “Gracias Josesito, era lo que necesitaba”, “Volvió el rey”, “Vamos carajo, ya era hora”, “Ya extrañaba tanto tener más música nueva tuya”, “Te extrañé mucho ‘crack’” y “Ya necesito toda la nueva música”.

Lo prometido es deuda Familia🙏 vengo para ustedes con música nueva a partir de esta semana que empieza y se van a dar cuenta que les voy a pagar esta deuda con intereses 😉 — J BALVIN (@JBALVIN) February 25, 2024

J Balvin volverá a lanzar música

En el perfil de Instagram de J Balvin, ya se vio un pequeño adelanto de una canción que posiblemente se llame ‘SSS’ o ‘Se rumora’, que es la corta frase que se le escucha decir, mientras su voz es acompañada de música.



“Menciona a la mujer más jefa que conoces‍, que cuando el tipo se le pone cabrón, téngale miedo”, es la frase con la que acompaña la publicación y que daría indicio de cuál sería la historia detrás del ‘single’.



(No deje de leer: Estatua de J Balvin fue inaugurada en Medellín: así se ve el monumento).

Cabe recordar que J Balvin se alejó de las redes sociales y de la música desde el 2022, no obstante, siguió teniendo presencia en algunos eventos públicos.



A Instagram volvió el 20 de junio del 2023, mientras que, para lanzar música lo hizo hasta el 25 de enero de este año con Maluma y, ahora, se espera más canciones en solitario y tal vez otras colaboraciones con otros cantantes.

En febrero del 2023, el artista le concedió una entrevista a ‘Billboard’ y explicó por qué se alejó de las redes sociales.



“Realmente en este momento, me he centrado en mi familia. Dejé las redes sociales para estar conectado con mi realidad y con mi familia. Eso me ha enseñado mucho. Para vivir más en el presente. Obviamente, echo de menos a mis fans, pero cuando sea el momento adecuado, volveré”, manifestó.

Igualmente, se refirió a la escena musical: “He hecho música para pasar un buen rato como siempre, pero todavía no tengo un concepto o un álbum para hacer, pero es porque quiero tener un concepto claro, diferente y fresco. Posiblemente en estos días, llega la musa y me llega el concepto, y de ahí nace un disco. Puede ser este año, puede ser el próximo”.



(Lea también: J Balvin despide a su perro Enzo: 'Lo frágil que es la vida').

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Tienda de liquidaciones como las de EE. UU. En Colombia; precios desde los 8 mil pesos

¿Cuál es el día más barato para viajar en Semana Santa 2024? Le contamos detalles

Truco para preparar carne de res jugosa y que no se encoja cuando se está cocinando