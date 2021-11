Polémica: internautas rechazan las respuestas del J Balvin

Esta semana, el artista J Balvin realizó algunas publicaciones en su cuenta de Instagram y, por supuesto, los internautas no tardaron en reaccionar y comentar las publicaciones.



Al parecer, el cantante se encontraba molesto y respondió de mala manera en varias ocasiones.

Los seguidores rechazaron el comportamiento de Balvin en redes y compartieron su opinión al respecto.



(Le puede interesar: Impedir la reproducción de la canción 'Perra' sería censura: MinCultura).

‘No inspiras al mundo’

El pasado 5 de noviembre, el intérprete de ‘Agua’ subió una publicación apoyando a Karol G, unas de sus colegas en la música urbana.



El cantante escribió una descripción sobre lo orgulloso que sentía de su compañera: “Orgulloso de ti, Karol G. ¡El sacrificio tiene su recompensa, hermana mía!. ¡Love U!. Colombia Gang. Latino Gang”.

Ante este mensaje, varios internautas opinaron al respecto, incluida una seguidora que, en particular, llamó la atención de J Balvin, a la cual le respondió con contundencia.



La internauta cuestionó al intérprete diciendo: “¿Cuál sacrificio?”.



(Siga leyendo: ¿En qué andan J Balvin y Cristiano Ronaldo? Anunciaron un proyecto juntos).



El reguetonero respondió: “Trabajar un millón de veces más que tú, por eso no inspiras al mundo. Y no andar como tú, que no tienes vida sino para criticar. Buen día y a trabajar, si es que trabajas”.



Después de que J Balvin publicara el comentario, varios internautas salieron en defensa de la seguidora.



Algunos le sugirieron al cantante que se calmara y otros rechazaron el comportamiento con la usuario que solo había publicado su opinión.

A jbalvin como que se le fue la mano con lo que se metió 😐 pic.twitter.com/ZC853kajmU — Daniela🧡 (@Danielapt1) November 5, 2021

Denle una valeriana a J Balvin que está con los nervios de punta pic.twitter.com/gze1fXXNgY — bluuue ☀️ (@blue__solar) November 7, 2021

“Le aseguro, señor, que la persona que escribió aquel comentario inspira al mundo mil veces más que usted” y “J Balvin, una vez más fallando su imagen al faltarle al respeto a una fan”, fueron algunos de los comentarios.



Pero esta no ha sido la única vez que el cantante ha respondido con ‘tres piedras en la mano’.

‘Él transmite que no tiene vida propia’

El pasado 6 de noviembre, el artista nuevamente realizó una publicación en su cuenta de Instagram.



(Lea también: Consejo de Estado estudia una tutela contra J Balvin por la canción 'Perra').



En la descripción que acompaña el carrete de fotografías decía: “Paz en la Tierra”. Uno de los internautas le dijo: “Transmites de todo menos paz”.

En cuestión de minutos, el famoso respondió: “Y tú, ¿Quién eres, el mediador de transmisor de qué? Ah, sí, él transmite que no tiene vida propia, entonces le toca buscar cómo tirarme sus inseguridades a mí. Normal. Ya me acostumbré, pero sería bueno que duerma un par de años”.



Una vez más, los internautas rechazaron la descortés respuesta y no tardaron en opinar.



“Paz en la tierra: insulta a alguien porque hace una pregunta en Instagram” y “primero que haya paz en la mente y en el corazón, para que sea posible algo de paz de la tierra”, fueron algunas de las reacciones de sus fans.

El q se despertó tranquilo es JBalvin pic.twitter.com/xc9hxBx6oz — A H I N A R A X (@ahinarax) November 7, 2021

Más noticias

'La Segura’ habla de las secuelas que le dejaron los disparos que recibió

Maluma anuncia que realizará en Medellín el 'mejor concierto' de su carrera

Arrestan al hijo de Juan Gabriel por presunta violencia intrafamiliar

El encuentro de Lina Tejeiro, Jessica Cediel, Paola Jara y más famosas

Epa Colombia reveló cuánto llegó a ganar por hacer publicidad en redes

Tendencias EL TIEMPO