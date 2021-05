J Balvin rechaza ataque de los que le dicen 'tibio' por paro nacional

El cantante J Balvin, quien hace pocos días publicó un video en su cuenta de Instagram en el que expuso su postura frente a la situación que afronta el país a causa de la crisis social, le respondió a las personas que lo tildan de ‘tibio’ en sus redes sociales.



Por medio de unas historias de Instagram, el reguetonero paisa dijo: “Si opino, soy tibio, si no opino, no tengo empatía, ¿entonces?. Está claro que hay una injusticia. La gente está sufriendo, gente inocente que está luchando está muriendo en las calles por la fuerza pública. No quiere decir que todo el mundo que esté en la calle sea vándalo o que todos los policías sean asesinos. Así como hay gente buena, hay gente mala. No se puede generalizar, ¿por qué queremos seguir polarizando y dividiendo al pueblo?”.



En un principio el artista, de 35 años, fue señalado por su silencio ante las manifestaciones del 28 de abril. De acuerdo con algunos usuarios, con su influencia podría visibilizar internacionalmente la situación que está viviendo el país.



Luego, cuando decidió mostrar su postura frente a las manifestaciones por medio de un video, los ataques le llovieron por, supuestamente, mostrarse ‘tibio’. El interprete de 'Rojo' decía en sus mensajes ‘no a la reforma tributaria’, pero también rechazaba el vandalismo.



“Yo solo trato que el mundo sepa lo que está pasando y hacer país por medio del trabajo, por medio de inspirar a la juventud. Si a mí me escucha la juventud, tampoco puedo decirles que se vayan a matar para así sentirse héroes (...) ¿Qué hago si voy a llenar al mundo de odio? Yo vine a traer luz y esperanza. Vuelvo y digo, hablar de política es muy delicado y, sin embargo, estoy aquí porque me duele e importa mi país. Así me ataquen”, aseguró recientemente.



El paisa, quien también ha sido criticado por promocionar con imágenes de manifestaciones un documental autobiográfico que se estrenará el próximo siete de mayo en la plataforma de streaming Amazon Prime, habló de que pronto va a ser padre junto a la ex Miss Argentina 2014 Valentina Ferrer y, por consiguiente, quiere un país en paz para su hijo.



“De mi vida personal no hablo pero pronto voy a ser padre y lo que más quiero es que ese bebé crezca en Colombia y orgulloso de ser colombiano de donde viene su padre. Hemos salido de momentos peores. Sabemos que Medellín sufrió tremendamente, ¿qué nos impide que llegue la luz nuevamente?”, indicó.



De igual manera se mostró solidario con otras figuras públicas como Karol G, James, Shakira o Juanes, pidiéndole a sus seguidores tolerancia ya que son famosos que han aportado mucho para Colombia en distintas ocasiones.



“Ellos también tienen sus familias y sueños, y desde lo más lejos se hacen sentir con temor. Las familias de más de uno se sienten con miedo porque los han amenazado”, reveló el paisa.



