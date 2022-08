J Balvin se convirtió en uno de los primeros artistas de exportación colombianos en la música urbana. Éxitos como ‘Ambiente’, ‘Rojo’, y ‘X’, que cuenta con más de mil millones de reproducciones en YouTube, lo han posicionado como uno de los músicos cafeteros que más reproducciones se lleva en los diferentes portales multimedia.



El artista ha sabido aprovechar la coyuntura que le han dado las redes sociales, no solo para promocionar sus más recientes sencillos, sino porque constantemente está interactuando con los millones de fanáticos que tiene en las diferentes plataformas digitales.

El artista está activo en la música desde el 2007 Foto: Alfredo Estrella. AFP

Así lo demostró en una de sus publicaciones de Instagram el pasado 11 de agosto, cuando reaccionó al video de uno de sus fanáticos más pequeños, quien cantó uno de sus temas en una entrevista para una cadena de televisión mexicana.



El menor, aproximadamente de unos seis años, comentó que se sabía una de las canciones del antioqueño y, aunque no recordaba el nombre, cantó ‘In Da Ghetto’, como solo la inocencia de un niño puede expresar.



Ante el hecho, el paisa posteó el video y comentó: “Achi Nachi Gueto. Te Amo chiquitín, ¿Quién cantaba así las canciones? Yo también lo hacía jejeje”.



La interacción del cantante rápidamente se hizo viral e Irving Moura Lamout, quien fue el periodista que entrevistó al pequeño, informó a la opinión pública que el niño se puso muy feliz al saber que Balvin sabía de sus existencia.



"@jbalvin no lo sabía, pero reaccionó al video de Max justo el día de su cumpleaños y lo hizo muy feliz ¡Feliz cumpleaños Max!Con una evidente emoción en su voz el niño exclamó: "Tengo un yo interior cantante pero no sé. Muchas gracias ¡Estoy muy emocionado porque es mi cumpleaños!

